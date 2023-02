am 10.02.2023 - 09:02 Uhr

Mit dem neuen Format "Achtung Verbrechen!" will RTL erkennbar auf den Spuren von "Aktenzeichen XY" und "Vorsicht Falle" wandeln. Zumindest zum Start hat das beim Publikum jedoch noch nicht verfangen: Gerade mal 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Donnerstagabend um 20:15 Uhr für die erste Folge des Magazins mit Dieter Könnes, sodass der Gesamt-Marktanteil bei lediglich 5,1 Prozent lag. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag "Achtung Verbrechen!" mit 7,6 Prozent ebenso deutlich unter dem Senderschnitt wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo lediglich 7,3 Prozent drin waren.

Immerhin: Im Laufe des Abends zeigte die Quotenkurve von RTL dann noch leicht nach oben. So steigerte sich "RTL Direkt" um 22:15 Uhr auf 8,5 Prozent, ehe ein "Stern TV Spezial" über das "neue Leben von Lottokönig Chico" auf 9,7 Prozent kam. Insgesamt sahen 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Special. Für das "RTL-Nachtjournal" blieben um Mitternacht schließlich noch 660.000 Personen dran, darunter 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der klassischen Zielgruppe steigerte das Nachrichtenmagazin den RTL-Marktanteil damit noch auf 11,9 Prozent.

Trotz der überschaubaren Quoten in der Primetime war RTL übrigens Tagesmarktführer - zumindest in der klassischen Zielgruppe. Auf durchschnittlich 9,5 Prozent brachten es die Kölner bei den 14- bis 49-Jährigen, während in der erweiterten Zielgruppe nur 8,9 Prozent erzielt wurden. Hier musste sich RTL sowohl dem ZDF als auch dem Ersten geschlagen geben.

Bemerkenswerte Erfolge feierten dagegen die RTL-Spartensender, allen voran RTL Up, das beim Gesamtpublikum mit einem Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent auf den sechsten Rang vordrang und damit sogar ProSieben, Kabel Eins und RTLzwei überholte. Mit seinen Gerichtsshows verzeichnete RTLup tagsüber über viele Stunden hinweg Marktanteile von teils deutlich über vier Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren im Schnitt ebenfalls überzeugende 2,3 Prozent drin, während Nitro sogar auf 2,6 Prozent kam. Hier waren vor allem Serien gefragt, allen voran "Law & Order: Special Victims Unit", das im Laufe des Abends bis zu 6,2 Prozent Marktanteil erzielte.

Einen schönen Sparten-Erfolge feierte abseits davon auch der Disney Channel, der mit dem Spielfilm "Das Vermächtnis der Tempelritter" mit starken 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete und zur besten Sendezeit insgesamt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV