am 10.02.2023 - 09:23 Uhr

Das ZDF hat sich auch in dieser Woche wieder auf den "Bergdoktor" verlassen können. Mit 6,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern setzte sich die Serie am Donnerstag an die Spitze der TV-Quotencharts und trieb den Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Senders auf 22,4 Prozent. Bemerkenswert ist, dass der "Bergdoktor" auch bei den 14- bis 49-Jährigen die Marktführerschaft einfuhr: Dort platzierte sich die Serie mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,9 Prozent Marktanteil vor sämtlichen Privatsendern.

Das anschließende "heute-journal" kam bei identischer Reichweite übrigens sogar auf 12,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt blieben 4,44 Millionen Menschen dran, um das Nachrichtenmagazin zu sehen. Erfolgreich war das ZDF im weiteren Verlauf des Abends zudem mit seinen Talks: So erreichte "Maybrit Illner" im Schnitt 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,1 Prozent Marktanteil, ehe "Markus Lanz" mit 1,53 Millionen noch auf 15,5 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten die beiden Sendungen mit Marktanteilen von 8,9 und 8,4 Prozent ebenso wie das späte "heute-journal Update", das sich auf 9,0 Prozent steigerte.

Zuschauer-Trend: Der Bergdoktor Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Nur knapp hinter dem "Bergdoktor" sortierte sich in der Primetime derweil "Der Bozen-Krimi" im Ersten: Ein neuer Fall punktete mit 5,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 21,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und war darüber hinaus bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent ebenfalls gefragt. Ein erneuter "Brennpunkt" zur Erdbebenkatastrophe erreichte im Vorfeld bereits 5,61 Millionen Menschen sowie starke 14,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Mehr 14- bis 49-Jährige verzeichnete am Donnerstag nur die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 1,06 Millionen Menschen sowie 18,8 Prozent Marktanteil kam.

Verluste hinnehmen musste unterdessen am späten Abend die neue Satiresendung "Reschke Fernsehen". Nachdem vor einer Woche insgesamt noch über 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, waren diesmal gegen Mitternacht lediglich 910.000 Personen dabei. Der Marktanteil ging auf 9,9 Prozent zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich "Reschke Fernsehen" allerdings im Gegenzug sogar um über einen Prozentpunkt auf 6,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV