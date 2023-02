Die "Fastnacht in Franken" ist fürs BR-Fernsehen alljährlich das herausragende Quoten-Highlight, das weiter über Bayern hinaus hervorragende Quoten einfährt. Das war auch in diesem Jahr nicht anders: Die Live-Übertragung der Sitzung aus dem unterfränkischen Veitshöchheim verfolgten im Schnitt ab 19 Uhr 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit ähnlich viele wie in den letzten beiden Vor-Corona-Jahren Jahren 2019 und 2020. 2021 und 2022 gab es die "Fastnacht in Franken" zwar ebenfalls, während Corona war die Reichweite aber auf unter 3 Millionen gefallen.

Grundlage dieses riesigen Erfolgs ist dabei natürlich die Zugkraft in der Heimat. Zahlen für Franken allein gibt es nicht, aus ganz Bayern kamen aber allein 2,32 Millionen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich hier auf 53,3 Prozent - wie hoch er in den Fastnachts-Hochburgen in Franken gelegen haben dürfte, kann man sich also im Groben ausmalen.

Auf Gesamt-Deutschland bezogen lag das BR-Fernsehen mit der Faschings-Sitzung in jedem Fall weit vor dem Ersten, wo der Film "Der Alte un ddie Nervensäge" sich mit 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 9,8 Prozent zufrieden geben musste. Nur das ZDF war in der Primetime stärker - doch auch am "Staatsanwalt" ging die Konkurrenz nicht spurlos vorbei: Die Reichweite fiel mit 5,29 Millionen um fast 700.000 geringer aus als noch eine Woche zuvor.

Bemerkenswert ist außerdem, wie gut die "Fastnacht in Franken" diesmal beim jüngeren Publikum funktionierte. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Übertragungen gelang es, bei den 14- bis 49-Jährigen einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen. 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe waren mit dabei, was 10,6 Prozent Marktanteil entsprach. Mehr junges Publikum hatte am Freitagabend nur RTL mit seinem "Turmspringen" und später am Abend dann noch das ZDF mit "heute-show" und "ZDF Magazin Royale".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV