Keine Primetime-Sendung hatte am Freitagabend so viel junges Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wie das ZDF am späteren Abend: Die "heute-show" schwang sich einmal mehr an die Spitze der Tagescharts auf und erzielte mit 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 20,6 Prozent in dieser Altersgruppe. Zum Vergleich: Die "Tagesschau" im Ersten erreichte eine Million 14- bis 49-Jährige, das "RTL Turmspringen" als stärkstes Primetime-Programm 0,83 Millionen. Insgesamt sahen sich 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "heute-show" an.

Im Anschluss blieben dann noch 1,88 Millionen beim "ZDF Magazin Royale" dran, das die Gesamt-Reichweite also mehr als halbierte. Doch beim jüngeren Publikum stand auch die Böhmermann-Show sehr gut da, der Marktanteil belief sich hier auf 16,2 Prozent. In den Tagescharts reichte das übrigens für Platz 5 - trotz Startzeit um 23:09 Uhr.

Das ZDF konnte auch den Tagessieg beim Gesamtpublikum für sich reklamieren, hier allerdings mit dem Krimi "Der Staatsanwalt", der um 20:15 Uhr im Schnitt 5,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das enstprach einem Marktanteil von 18,9 Prozent - war aber spürbar weniger als in der Vorwoche. Hier dürfte sich die starke Konkurrenz durch die "Fastnacht in Franken" bemerkbar machen, die dem BR Fernsehen außergewöhnlich viel Publikum zuspülte. Im Anschluss sahen sich noch 4,43 Millionen "SOKO Leipzig" an, was 16,5 Prozent Marktanteil entsprach. Die beiden Krimiserien waren bei den Jüngeren allerdings weniger gefragt, bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile knapp unter 6 Prozent.

Unterdessen punktete das ZDF auch schon tagsüber mit Wintersport: Die Übertragung der Biathlon-WM ab etwa 14:30 Uhr verfolgten bereits 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das war mehr als jeder Dritte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß. Der Marktanteil belief sich auf 35,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 25,5 Prozent erzielt. Kein Wunder also, dass das ZDF auch am Freitag wieder haushoher Tagesmarktführer mit einem Tagesmarktanteil von 16,1 Prozent war. Das Erste kam auf dem zweiten Platz auf 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV