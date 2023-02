Gleich drei Shows buhlten am Samstagabend um die Aufmerksamkeit des linearen TV-Publikums – zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die im Ersten, bei RTL und ProSieben gesendeten Formate auch gar nicht so weit auseinander. Was aber auch bedeutete, dass die Sender unterschiedlich zufrieden sein konnten mit den Ergebnissen. Vorne lag eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. Die 20:15-Uhr-Show sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 13,3 Prozent Marktanteil und war in dieser Altersklasse Marktführer. Insgesamt kam die von Barbara Schöneberger moderierte Produktion auf 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die erste Ausgabe mit Schöneberger sowie auch die finale Sendung mit Vorgänger Guido Cantz einst noch rund viereinhalb Millionen Menschen interessiert hatten.

Auch "Deutschland sucht den Superstar" hat merklich die besten Zeiten hinter sich. Am Samstag nun verfehlte die Casting-Sendung im RTL-Programm sogar den Sprung über die Marke von zwei Millionen Zuschauenden, übrigens erstmals in diesem Jahr. Gegenüber dem Samstag zuvor gingen rund 200.000 zusehende Personen verloren. Auch bei den 14- bis 49-Jährige markierte die nun jüngste Episode ein Staffeltief: Mit 10,6 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse fiel die Sendung sogar hinter ProSieben zurück.



Dort gab es primetimefüllend ein neues "Duell um die Welt" zu sehen, das aber ebenfalls nicht an die Werte anknüpfte, die etwa 2021 oder 2022 möglich waren. Immerhin: Gegenüber der Weihnachtsfolge, die in der Zielgruppe auf rund neun Prozent gekommen war, steigerte sich die Produktion wieder klar. Ermittelt wurden 11,1 Prozent Marktanteil und somit eine Quote, die ein gutes Stück oberhalb der ProSieben-Norm liegt. 0,91 Millionen Menschen schalteten laut Messung im Schnitt ein.

Der Tagessieg ging übrigens mit sehr deutlichem Abstand an ein fiktionales Programm. Meistgesehen am Samstag war ein frischer "Helen Dorn"-Krimi, linear gezeigt um 20:15 Uhr im Zweiten: 6,63 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Folge "Das Recht zu schweigen" und sicherten dem öffentlich-rechtlichen Sender damit grandiose 24,7 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngern lief es mit 8,7 Prozent gut. Im weiteren Verlauf des Abends kam "Der Alte" noch auf 17,5 Prozent gesamt, "heute journal" und "Aktuelles Sportstudio" schlossen sich mit 13,7 sowie 12,1 Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV