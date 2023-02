Eine Doku rund um das Leben junger Reicher lief am Samstagabend primetimefüllend im Vox-Programm. Teil der Sendung war auch ein Experiment einer Reporterin, die sich auf eine Online-Anzeige einließ, die schnell viel Geld versprach. Allzu viel Quote ließ sich für Vox mit dem Programm linear indes nicht machen. Mit 5,2 Prozent fielen die Werte bis kurz nach Mitternacht passabel, aber eben nicht stark aus. Eine halbe Million Menschen sahen das vierstündige "Macht Geld - Die neuen jungen Reichen" im Schnitt. Nicht allzu gut hatte davor ab 19:07 Uhr auch schon "Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein" abgeschnitten.

Zwar blieb die Gesamtreichweite hierbei konstant, 1,06 Millionen ab drei Jahren und somit ähnlich viele wie in den zurückliegenden Wochen, schauten zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen aber ging Publikum verloren. Hier sank die Reichweite auf rund 0,2 Millionen und der Marktanteil fiel klar auf nur noch 4,3 Prozent. Somit verblieb die Ausstrahlung an diesem Wochenende nur knapp über dem 2019 gemessenen Allzeit-Tief.



Auch für RTLzwei lief der Samstagabend nicht berauschend. 3,3 und 3,4 Prozent sicherten sich die Filme "Clueless" und "Natürlich blond" im Abendprogramm. Die ermittelte Sehbeteiligung lag bei 0,43 und 0,41 Millionen Personen. Zumindest gesamt deutlich gefragter war da schon die bei Super RTL erfolgte Ausstrahlung von "In 80 Tagen um die Welt", die auf im Schnitt 0,69 Millionen Zusehende kam. Auch bei den Jüngeren lief es, gemessen am Senderschnitt, mit 2,8 Prozent gut.

Tele 5 hingegen hatte keinen Erfolg. Der ab 20:15 Uhr gesendete Streifen "Weiß wie Schnee – Wer ist die Schönste im ganzen Land?" kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über magere 0,1 Prozent Marktanteil hinaus. Die Reichweite war in dieser Altersklasse kaum mehr feststellbar, sie lag bei rund 10.000. Insgesamt holte der Film rund 160.000 zusehende Personen. Mit im Schnitt 310.000 Fans war "Relic Hunter" im Vorfeld deutlich gefragter.





