"Kitchen Impossible" startete bei Vox mit guten Quoten in die neue Staffel - blieb allerdings zum Auftakt noch leicht hinter den Werten aus dem vergangenen Jahr zurück. 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Schnitt, wie Tim Mälzer gegen Walter und Sascha Stemberg antrat. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag die geringste Reichweite (vorläufig gewichtet) der regulären Staffel bei 1,45 Millionen. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 10,6 Prozent etwas unter dem schwächsten Wert der regulären Staffel des vergangenen Jahres und auf dem gleichen Niveau wie die Weihnachts-Edition im Dezember.

Stärkster "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum wurde in der Primetime stattdessen RTL - wo sich allerdings auch einmal mehr zeigte, dass zwei Wochen nach dem Ende des Dschungelcamps das Interesse schon deutlich nachgelassen hat. Das "Nachspiel" zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" erreichte noch ordentliche 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Knapp zwei Wochen zuvor lag der erste Nachklapp allerdings noch bei knapp 21 Prozent. 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal insgesamt im Schnitt zu.

Sat.1 blieb in der Primetime diesmal blass - vielleicht auch, weil ProSieben vor dem "Super Bowl" diesmal ebenfalls einen Film zeigte und mit 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" recht gut fuhr. Sat.1 musste sich mit 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Baywatch" zufrieden geben. Dafür macht dort der Blick auf den Vorabend Freude: "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" steigerte sich im Vergleich zur vergangenen Woche um 0,6 Prozentpunkte auf nun 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Folge im Schnitt, 140.000 mehr als beim Staffelauftakt in der vergangenen Woche. Zuvor punktete schon "Harry Potter und der Orden des Phönix" mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Richtig schlecht kam bei Kabel Eins die neue Staffel von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" aus den Startlöchern. Mit nur 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die erste der neuen Folgen nicht überzeugen, insgesamt sahen im Schnitt 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag" hatte es mit 3,2 Prozent Marktanteil in der klassischen zielgruppe schwer. Probleme hatte auch RTLzwei, wo "Inception" nicht über 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV