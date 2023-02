Nach dem langjährigen Erfolg von "How I Met Your Mother" dürften die Erwartungen der ProSieben-Verantwortlichen an die neue US-Sitcom "How I Met Your Father" gewiss hoch gewesen sein - doch großes Interesse bestand an den Auftakt-Folgen, die der Sender am Montagabend zur besten Sendezeit ausstrahlte, nicht. Lediglich 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur 2,2 Prozent betrug. In der Zielgruppe zogen 450.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 7,5 Prozent nach sich.

Wenn es eine gute Nachricht gibt, dann diese: Mit der zweiten Folge hielt ProSieben nahezu alle Fans bei der Stange. Hierfür wurden 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt. Damit markierte "How I Met Your Father" sogar noch die Höchstwerte des Abends für ProSieben, denn die beiden Folgen von "United States of AI" kamen danach nicht über Werte von 6,2 und 5,5 Prozent hinaus, für die "Simpsons" waren anschließend sogar gerde mal noch 5,0 Prozent drin. Insgesamt lachten lediglich 300.000 Menschen über die gelbe Familie.

Den wahren Quoten-Hit hatte ProSieben dagegen in der Nacht im Programm: Auch die zweite Hälfte des Super Bowls hielt die Marktanteile in der Zielgruppe bei mehr als 70 Prozent, wie die nun veröffentlichten Zahlen zeigen. Herausragende 70,7 Prozent waren ab 3:00 Uhr für den Sender drin, das letzte Quarter brachte es schließlich auf 71,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz nächtlicher Uhrzeit blieben insgesamt zunächst noch 1,51 Millionen Fans wach, ehe das entscheidende Quarter von 1,39 Millionen gesehen wurde. Beim Gesamtpublikum erzielte ProSieben zu dieser Zeit somit über 43 Prozent Marktanteil.

Spitzen-Quoten - wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau - verbuchte später auch die Super-Bowl-Wiederholung bei ProSieben Maxx, die den Marktanteil nach 11 Uhr zeitweise auf beachtliche 11,3 Prozent ansteigen ließ. Abseits davon erreichte das Spiel hier Marktanteile zwischen 4,0 und 7,5 Prozent

