am 14.02.2023 - 09:14 Uhr

Als Rechtsanwalt Joachim Vernau ermittelte Jan Josef Liefers am Montagabend bereits zu siebten Mal im ZDF - und aus Sicht der Quoten tat er diesmal wieder einmal sehr erfolgreich. Keine andere Sendung kam zum Start in die Woche auch nur in die Nähe der Reichweite von "Düstersee": Durchschnittlich 7,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den ZDF-Marktanteil um 20:15 Uhr auf hervorragende 26,0 Prozent. Auch das anschließende "heute-journal" war mit 4,27 Millionen Personen noch sehr erfolgreich.

Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte "Düstersee" zwar in einer anderen Liga, doch mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es auch hier noch für überzeugende 8,9 Prozent Marktanteil. Stärkstes Primetime-Programm beim jungen Publikum war unterdessen "Wer wird Millionär?", das bei RTL mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent punktete. "RTL Direkt" kam im Quiz-Sandwich gar auf 15,4 Prozent und hielt noch 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. "WWM" unterhielt im Schnitt auf 3,22 Millionen Menschen.

Deutlich hinter dem ZDF und RTL reihte sich der ARD-Themenabend zur Ukraine ein. Mit 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam die Dokumentation "Ukraine - Krieg im Leben" zunächst nicht über 6,5 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,5 Prozent aber durchaus ordentlich. "Hart aber fair" steigerte sich anschließend auf 2,36 Millionen Personen, ehe die "Tagesthemen" schließlich noch von 2,12 Millionen gesehen wurden. Mit Blick aufs junge Publikum lief es für das Nachrichtenmagazin mit 10,1 Prozent Marktanteil übrigens erstaunlich gut.

Die höchsten Reichweiten erzielte Das Erste trotzdem schon vor 20:15 Uhr, allen voran mit der "Tagesschau", die durchschnittlich 5,15 Millionen Personen erreichte. Zwei Stunden zuvor punktete "Wer weiß denn sowas?" bereits mit 3,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe "Morden im Norden" noch 3,41 Millionen verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV