Gleich zwei Serienstarts gab es am Dienstag im Ersten zu sehen. Zwischen 20:15 und 21:50 Uhr lief erstmals linear die neue Serie "Tage, die es nicht gab" – mit recht passablen Werten. Bei allen sicherte sich der Zweierpack 14,1 und 13,4 Prozent, was für einen ganz neuen Stoff kein schlechtes Ergebnis ist. Langlebige ARD-Dienstagsserien wie "In aller Freundschaft" sorgten in jüngerer Vergangenheit mit zwischen 14 und 20 Prozent mitunter aber für höhere Werte. "Tage, die es nicht gab" kam am Dienstag nun auf 3,72 Millionen Zusehende der Debüt-Folge. Die sich anschließende Folge 2 hielt nicht das komplette Publikum, die Reichweite sank hier auf 3,37 Millionen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die neue Serie auf zunächst gute 8,5 Prozent, ab kurz nach 21 Uhr lag der ermittelte Durchschnittswert von Episode 2 dann bei 7,5 Prozent. Am Vorabend nahm indes eine weitere "WaPo" ihren Dienst auf, ermittelt wird nun entlang der Elbe. Das funktionierte gut, die Auftaktfolge erreichte 12,4 Prozent. Sie konnte aber auch auf "Wer weiß denn sowas?" setzen, das direkt zuvor auf etwas mehr als 20 Prozent im Gesamtmarkt gelangte. Das Quiz sicherte sich 3,58 Millionen Zusehende, der Vorabendkrimi dann 2,77 Millionen.



Auf schöne Reichweiten kam am Dienstag übrigens auch Nitro am Vorabend. "Alf"-sicherte sich nach 19:15 Uhr beispielsweise etwas mehr als fünf Prozent bei den Jüngeren und landete somit vor Sat.1 oder RTLzwei. Eine "King of Queens"-Folge hatte nach 17 Uhr sogar 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe generiert. Der zur Primetime gezeigte Film "Werner – Volles Rooäää!" landete bei den 14- bis 49-Jährigen bei 2,7 Prozent. Wenig verwunderlich also, dass Nitro in Sachen Tagesmarktanteil mit 2,7 Prozent eine gute Figur abgab. Gleiches gilt übrigens auch für ZDFinfo, das bei den Jüngeren am Dienstag sogar auf 2,9 Prozent kam.

Das gute Abschneiden von ZDFinfo lag unter anderem an starken Quoten zu Randzeiten. Vormittags und mittags etwa landeten mehrere "Murder Maps"-Ausgaben bei zwischen viereinhalb und fünf Prozent. In der Late-Prime kam "Aufgedeckt" auf 3,6 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Meistgesehene Sendung des Kanals insgesamt am Dienstag war derweil eine bereits ab 22:25 Uhr gesendete "Aufgedeckt"-Folge rund um "die Toten von Sandby Borg", die sich im Schnitt 390.000 Menschen nicht entgehen lassen wollten.Bei den Jüngeren landete diese bei zirka viereinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV