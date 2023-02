Zwei schöne Erfolge hatte RTL jüngst an seinem neuen Krimi-Dienst-Tag eingefahren; nachdem sich schon "Cobra 11" in Filmform mit deutlich zweistelligen Marktanteilen bei 14-49 präsentierte, sammelten zwei "Dünen"-Krimis zuletzt jeweils um die dreieinhalb Millionen Zuschauende ab drei Jahren ein und somit Reichweiten, die nicht mehr allzu viele RTL-Formate holen. Auch hier waren die Zielgruppen-Marktanteile zweistellig. Mit "Sonderlage" startete nun ein neuer Hamburg-Krimi im linearen Programm, landete aber hinter den Ergebnissen der vergangenen Wochen und sogar auch hinter ProSieben.

Bei den klassisch Umworbenen sicherte sich der Film nur 7,8 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen kam er auf bessere 10,3 Prozent. Insgesamt schauten 2,24 Millionen Personen ab drei Jahren zu – ein angesichts zuletzt möglicher Werte allenfalls ordentliches Ergebnis. Zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen musste RTL zudem die neue ProSieben-Sendung "Mission: Job Unknown" vorbei lassen. Deren Auftaktfolge kam am Dienstag ab 20:15 Uhr auf solide bis gute 8,2 Prozent bei den Werberelevanten. 0,43 Millionen Junge schauten zu, also 0,01 Millionen im Schnitt mehr als beim RTL-Krimi.



Im Gesamtmarkt erreichte "Mission: Job Unknown" aber nur um die 680.000 Fans. Schwer tat sich ab halb elf auch eine neue "Late Night Berlin"-Sendung, in der unter anderem Millionär Chico zu Gast war. Die Reichweite purzelte auf im Schnitt etwa 300.000, bei den klassisch Umworbenen kam Klaas nicht über sechs Prozent hinaus. Sechs Prozent waren auch das Ergebnis eines Vox-Neustarts um 20:15 Uhr, gemessen am Sender- und Sendeplatzschnitt hatte "Herz an Bord" also Luft nach oben, wenngleich man nicht von einem Fehlstart sprechen kann.



Rund 800.000 Menschen verfolgten die neue Kuppelshow. Die kommenden Wochen werden also Aufschluss darüber geben, ob das Format ein Erfolg ist oder eben nicht. "Hot oder Schrott" generierte ab 22:20 Uhr schließlich noch rund 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,8 Prozent. Besser als Vox stand übrigens RTLzwei da: Ein einstündiges "Hartz und herzlich" hatte dort die Primetime mit tollen 6,8 Prozent eröffnet, der Beginn einer neuen "Mensch Retter"-Staffel schloss sich sogar mit 6,9 Prozent an. 0,85 und 0,66 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Und dann gab es noch Ungewöhnliches im RTLzwei-Programm. Neben den Primetime-Formaten sicherte sich dort auch "Berlin – Tag & Nacht" mit rund 0,35 Millionen Zusehenden eine vergleichsweise "hohe" Reichweite. Im Reichweiten-Ranking des Tages folgte auf Platz vier dann "Der Trödeltrupp", den sich am Dienstag rund 300.000 Personen nicht entgehen lassen wollten. Warum ist das Ungewöhnlich? Die Sendung, die bei den Umworbenen rund achteinhalb Prozent holte, lief ab kurz vor acht Uhr morgens. In der 7-Uhr-Stunde hatte eine andere "Trödeltrupp"-Folge sogar rund zehneinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen eingefahren.

