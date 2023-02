Nachdem zuletzt nicht mal mehr zwei Millionen einschalteten, lief es für "Deutschland sucht den Superstar" am Mittwochabend überraschend ein ganzes Stück besser - vor allem in der Zielgruppe. Denn von den 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die insgesamt zusahen, waren 910.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Altersklasse belief sich der "DSDS"-Marktanteil bei RTL auf überzeugende 14,4 Prozent. Besser lief es während der laufenden Staffel zuletzt für die zweite Staffel, die Mitte Januar zu sehen war.

An "Aktenzeichen XY" kam die Bohlen-Show jedoch nicht vorbei: Die ZDF-Verbrecherjagd brachte es mit einer Million junger Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich sogar auf 15,4 Prozent Marktanteil und machte den öffentlich-rechtlichen Sender damit zum Marktführer um 20:15 Uhr. Auch insgesamt war "XY" nicht zu schlagen: 5,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zogen hier sogar einen Marktanteil von 19,5 Prozent nach sich, ehe das "heute-journal" noch 4,09 Millionen Menschen beim ZDF hielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Nachrichtenmagazin sehr überzeugende 12,1 Prozent und auch "Markus Lanz" sorgte nach Mitternacht noch einmal für einen zweistelligen Wert.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL blieb indes konstant zweistellig in der klassischen Zielgruppe, konnte das hohe Quoten-Niveau von "Deutschland sucht den Superstar" jedoch nicht gänzlich halten. Mit 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,4 Prozent Marktanteil schlug sich aber auch "RTL Direkt" noch gut, "Stern TV" musste sich dagegen mit 10,3 Prozent begnügen. Das späte "Nachtjournal" steigerte den RTL-Marktanteil schließlich noch einmal auf 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Tagesmarktanteil von 10,7 Prozent war der Privatsender dann auch Tagesmarktführer am Mittwoch.

Zufrieden kann man in Köln aber auch mit der Performance seiner Spartensender sein. So ging Nitro mit 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am Mittwoch als größte unter den kleinen Sendern hervor. Dort sorgte "King of Queens" tagsüber für bis zu fünf Prozent. Abends wiederum überzeugten einmal mehr die "Werner"-Filme, allen voran "Volles Rooäää!" um 21:42 Uhr mit 3,3 Prozent. Später punktete "Aladin" sogar mit stolzen 4,6 Prozent. RTL Up punktete indes tagsüber einmal mehr mit seinen Gerichtsshows und lag dadurch mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum noch vor ProSieben und RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV