Während "Lenßen übernimmt" in Sat.1 langsam seinem Ende entgegen geht, bekommt der Anwalt bei Sat.1 Gold nun wieder eine größere Bühne. Am Donnerstagabend startete zunächst das neue Format "Lenßens großer Check - Alles, was Recht ist", das sich zum Auftakt ums Thema Wohnen kümmerte, ehe sich im Anschluss das Call-In-Format "Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" zurückmeldete. Zum großen Quotenerfolg geriet beides nicht.

Den "Großen Wohn-Check" verfolgten ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,25 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer, was einem Marktanteil von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Bei "Lenßen Live" waren ab 22:05 Uhr dann im Schnitt noch 180.000 Personen vor dem Fernseher mit dabei, der Marktanteil zog hier leicht auf 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum an. Zum Vergleich: Der Senderschnitt von Sat.1 Gold lag im vergangenen Jahr bei 2,2 Prozent. Die Altersgruppe 14-49 steht bei Sat.1 Gold, das sich bekanntlich an ein älteres Publikum wendet, nicht im Mittelpunkt, hier wurden 1,3 Prozent Marktanteil mit dem "Wohn-Check" und 0,6 Prozent mit "Lenßen Live" erzielt.

Auch die Nacht gehörte bei Sat.1 Gold übrigens ganz Ingo Lenßen: Ab 0:16 Uhr lief eine Marathon-Programmierung von "Lenßen & Partner" - was im Verlauf der Nacht zu stetig steigenden Marktanteilen führte. Ab 0:16 Uhr waren's schon 1,8 Prozent, nach 1 Uhr wurde die 3-Proeznt-Marke übersprungen, kurz vor 3 Uhr nachts waren es dann schon 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen - wie gesagt nicht die Zielgruppe des Senders - wurden durchweg weniger als 1 Prozent Marktanteil erzielt.

Steigende Quoten im Verlauf des Abends gab's auch bei ProSieben Maxx zu verzeichnen. Dort stand das Programm am Donnerstag ganz im Zeichen der WWE - aber nicht mit neuen Wrestling-Kämpfen, stattdessen gab's um 20:15 Uhr ein "WWE Legends"-Porträt von Lex Luger, das immerhin 210.000 Personen interessierte. Die Marktanteile lagen bei 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach lief "WWE Rivals" mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Die WWE-Schatzjäger" erreichten mit zwei Folgen zunächst 1,7 und ab kurz vor Mitternacht dann 2,8 Prozent Marktanteil - und nach Mitternacht erzielten Wiederholungen der Primetime-Formate 3,7 und 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

