Mit europäischen Krimis will Sat.1 in diesem Jahr am Donnerstagabend punkten - was allerdings schon im Januar mit "Biarritz - Mord am Meer" gar nicht gut lief. Nachdem zuletzt nun die Eigenproduktion "Blackout" zu sehen war - die nach einem starken Beginn schnell ebenfalls auf ein eher mageres Quotenniveau zurückfiel - ging an diesem Donnerstag "Litvinenko" an den Start. Das Ergebnis ist sehr ernüchternd.

Die erste Folge kam ab 20:15 Uhr nur auf insgesamt im Schnitt 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen bei der direkt im Anschluss gezeigten zweiten Folge nur noch 0,37 Millionen übrig waren. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum gingen von zunächst 2,0 auf 1,4 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,0 und 1,8 Prozent Marktanteil erzielt - wahrhaft katastrophale Werte, die im Anschluss allerdings vom Film "Die vierte Macht" mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe sogar noch unterboten wurden. Auch ein Blick auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 fällt übrigens nicht erfreulicher aus.

Deutlich zufriedener dürfte man da bei RTL mit seinem Donnerstagabend sein - auch wenn sich die Europa-League-Übertragung dort zunächst auch recht schwer tat. RTL hat für den Donnerstag ein etwas skurriles Sendeprotokoll vorgelegt und weist derzeit nicht die exakten Reichweitendaten für das Spiel aus, sondern nur Sendungen die "Vor dem Spiel" heißen, aber offenbar auch die erste Hälfte und etwas drumherum umfassen, analog bei Hälfte 2. In etwa lässt sich aber sagen, dass die erste Hälfte rund zwei Millionen Menschen gesehen haben und die Reichweite zur zweiten Halbzeit dann deutlich anstieg. Zwischen 22:04 und 23 Uhr sahen nämlich im Schnitt 2,61 Millionen Fußball-Fans zu. Während dieser Zeit lag dann auch der Marktanteil biem Gesamtpublikum bei 12,3 Prozent, während zwischen 20:54 und 21:55 Uhr nur 8,9 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Wie gesagt: Die Zahlen können aufgrund der wirren Ausweisung erstmal nur als Anhaltspunkt dienen.

Etwas Ernüchterung dürfte bei Kabel Eins eingekehrt sein: Nach dem hervorragenden Staffelauftakt mit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging es für "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" in Woche 2 deutlich auf 5,2 Prozent nach unten. Die Reichweite sank von 0,91 auf 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sendung liegt auch damit noch über dem Senderschnitt, fiel aber hinter "Hartes Deutschland" bei RTLzwei zurück, das erneut zulegen konnte und mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen inzwischen wieder gut dasteht. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern annähernd gleichauf mit Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV