Die ARD-Miniserie "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" führt die Mediatheken-Charts der AGF im Januar an - allerdings mit einem etwas erklärungsbedürftigen Verlauf. So wurde die erste Folge laut AGF von rund 0,97 Millionen Menschen abgerufen - wobei die Zahl nichts darüber aussagt, wie lang diese Menschen auch dabei geblieben sind. Viele waren nämlich offenbar schnell wieder weg, was sich daran zeigt, dass die zweite Folge nur noch von 0,56 Millionen Menschen in der Mediathek abgerufen wurde.

Allerdings stieg bei den weiteren Folgen die Zahl der Streaming-Abrufe dann wieder an - die Folgen 3 und 4 erreichten schon rund 0,63 bzw. 0,67 Millionen Menschen in der Mediathek, die Folgen 5 und 6 kamen auf Nettoreichweiten von 0,94 und 0,84 Millionen - also fast wieder so hoch wie bei der Premieren-Folge. Nun ist natürlich kaum zu erwarten, dass manche Leute die mittleren Folgen einfach ausgelassen haben, vielmehr dürfte es sich damit erklären, dass die Reichweite der linearen Ausstrahlung sukzessive zurückging und dementsprechend nach und nach mehr Zuschauerinnen und Zuschauer stattdessen in der Mediathek weiter schauten.

Unter die Top 3 im Ranking schaffte es auch die erste Folge der Serie "Kommissar Wisting - Der Nachtmann" mit einer gewaltigen Nettoreichweite von 0,854 Millionen. Die begrenzte Aussagekraft dieser Zahl zeigt sich aber auch hier erneut - denn dass keine weitere Folge überhaupt in der Top 20 der ARD-Mediathek auftaucht, lässt vermuten, dass hier allzu viele allzu schnell wieder weg waren. Der meistabgerufene ZDF-Inhalte waren zwei "Bergdoktor"-Folgen, mit einer Nettoreichweite von teils über 800.000 Personen, auch die "Frühling"-Reihe und das "Traumschiff" waren in der ZDF-Mediathek stark nachgefragt. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen führt der "Bergdoktor" das Ranking über alle Sender hinweg sogar an.

Mediatheken-Charts Januar 2023 / Gesamtpublikum

Sender EA im TV Netto-Rw. (ab3)

Online in Mio. Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (1) Das Erste 17.01. 0,966 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (5) Das Erste 24.01. 0,944 Kommissar Wisting - Der Nachtmann Das Erste 01.01. 0,854 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (6) Das Erste 24.01. 0,842 Der Bergdoktor ZDF 19.01. 0,816 Der Bergdoktor ZDF 26.01. 0,722 Frühling - Das Mädchen hinter der Tür ZDF 29.01. 0,697 Das Traumschiff ZDF 01.01. 0,687 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (3) Das Erste 18.01. 0,670 Der geheime Garten BR 06.01. 0,659 New York, New York ZDF 02.01. 0,650 Die Füchsin - Alte Sünden Das Erste 26.01. 0,641 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (4) Das Erste 18.01. 0,627 1986 Das Erste 08.01. 0,615 Sterben ist auch keine Lösung Das Erste 20.01. 0,606 Frühling - Das Geheimnis vom Rabenkopf ZDF 22.01. 0,604 Tatort: Totes Herz Das Erste 08.01. 0,603 Frühling - Kleiner Engel, kleiner Teufel ZDF 15.01. 0,601 Der Bergdoktor ZDF 12.01. 0,594 Frühling - Eine Handvoll Zeit ZDF 08.01. 0,593

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2023-31.01.2023, Marktstandard: Bewegtbild

Als ertaunlicher Mediatheken-Erfolg entpuppte sich die Jugendbuch-Verfilmung "Der geheime Garten", der es in der ARD-Mediathek auf eine Netto-Reichweite von 0,66 Millionen Menschen brachte, darunter auch sehr viele 14- bis 49-Jährige. Ähnlich viele Jüngere erreichte aber auch die "Panorama"-Doku "Das Klima und die Reichen", die in der jüngeren Altersgruppe auf Rang 11 im senderübergreifenden Ranking landete - und zwar gleichauf mit der einzigen Sendung eines privaten Anbieters, die es überhaupt ins Ranking schaffte: Der Auftaktfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit einer Nettoreichweite von 0,282 Millionen 14- bis 49-Jährigen.

Insgesamt kam diese Dschungelcamp-Folge auf eine Nettoreichweite von 0,45 Millionen, alle weiteren Ausgaben lagen zwischen 0,26 und 0,38 Millionen. Dass RTL trotz dieses Blockbuster-Formats den Öffentlich-Rechtlichen also ein ganzes Stück hinterher hinkte, ist schon bemerkenswert. Für Seven.One liegen weiterhin keinerlei belastbare Daten vor, weil man dort die Probleme mit der Messung von Joyn nach wie vor nicht behoben zu haben scheint.

Mediatheken-Charts Januar 2023 / 14- bis 49-Jährige



Sender EA im TV Netto-Rw. (14-49)

Online in Mio. Der Bergdoktor ZDF 19.01. 0,434 Der Bergdoktor ZDF 26.01. 0.417 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (1) Das Erste 17.01. 0,378 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (5) Das Erste 24.01. 0,357 New York, New York ZDF 02.01. 0,345 Das Traumschiff ZDF 01.01. 0,335 Frühling - Das Mädchen hinter der Tür ZDF 29.01. 0,330 Bonn - Alte Freunde, neue Feinde (6) Das Erste 24.01. 0,306 Kommissar Wisting - Der Nachtmann Das Erste 01.01. 0,302 heute-show ZDF 27.01. 0,302 Der Bergdoktor ZDF 12.01. 0,300 Der geheime Garten BR 06.01. 0,290 Panorama: Das Klima und die Reichen Das Erste 12.01. 0,282 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus - Folge 1 RTL 13.01. 0,282 Frühling - Das Geheimnis vom Rabenkopf ZDF 22.01. 0,282 Frühling - Kleiner Engel, kleiner Teufel ZDF 15.01. 0,281 Tatort: Totes Herz Das Erste 08.01. 0,269 Sterben ist auch keine Lösung Das Erste 20.10. 0,265 Der Bergdoktor ZDF 05.01. 0,264 Tatort: Lenas Tante Das Erste 22.01. 0,263

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2023-31.01.2023, Marktstandard: Bewegtbild

Wichtige Hinweise zu den Daten: Bei den Zahlen handelt es sich um eine Netto-Reichweite, die nicht mit der "durchschnittlichen Sehbeteiligung", die man landläufig als TV-Quote kennt, vergleichbar ist. Kurz gesagt: In den Online-Zahlen wird jeder mitgezählt, der auch nur eine Sekunde lang den Stream laufen ließ, was natürlich deutlich höhere Zahlen ergibt als wenn man die durchschnittliche Reichweite über die gesamte Laufzeit betrachtet. Also nochmal: Die Zahlen sind nicht mit den TV-Quoten, die man aus der sonstigen Berichterstattung kennt, vergleichbar. Berücksichtigt werden im Ranking überdies nur Sendungen, die auch im linearen TV liefen.



Die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV

In ihrem "Smart Meter"-Projekt misst die AGF schon seit längerem auch die Nutzung von Streaming-Diensten am Smart-TV - umfasst ist hier also nicht, wenn man die Streamingdienste am Tablet oder Computer nutzt, sondern tatsächlich nur am großen Fernseher. Netflix konnte die im Dezember wieder deutlich gestiegenen Zahlen bestätigen und teils sogar ausbauen. 5,71 Millionen Menschen nutzten an einem durchschnittlichen Tag Netflix am großen Fernseher, über 300.000 mehr als im Dezember. Die Tagesnettoreichweite von Amazon war hingegen rückläufig und sank von 3,35 auf 3,13 Millionen. Auch bei Disney+ sank sie deutlich von 0,95 auf 0,78 Millionen.

Analog sank bei Prime Video auch die durchschnittliche tägliche Sehdauer auf nur noch drei Minuten und damit so kurz wie schon lange nicht mehr. Netflix konnte hingegen die 10 Minuten aus dem Dezember halten. Im November waren es nur acht Minuten gewesen. Disney+ liegt bei einer Minute - auf diesem Niveau zeigen sich naturgemäß durch die Rundung auf Minuten wenig Bewegungen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt Netflix übrigens auf 14 Minuten, Amazon Prime Video auf fünf. Die ZDF-Familie liegt hier bei elf, die ARD-Familie bei 16 Minuten.

Und was wurde bei Netflix am stärksten nachgefragt?

Echte Messdaten zur Nutzung der einzelnen Inhalte der Streamingdienste gibt's nur selten, Netflix veröffentlicht inzwischen immerhin wöchentlich eine Top 10 - allerdings wiederum in ganz eigener Metrik der gestreamten Stunden und inklusive dieser Angabe nur auf weltweiter Basis. Aus den vorliegenden Daten haben wir eine Hitliste für die neuesten vier Wochen errechnet (Zeitraum: 16.1. bis 12.2.). Die Datenquelle ist hier Netflix und nicht extern überprüfbar.

Die letzten Wochen waren bei Netflix eher ruhiger, angeführt wird das Ranking im Zeitraum 16.1. - 12.2. noch immer von der zweiten Staffel von "Ginny & Georgia", obwohl hier die ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung gar nicht mehr berücksichtigt sind, auch "Wednesday" auf Rang 3 läuft schon länger. In der vergangenen Woche war die vierte Staffel von "You" auf Rang 1 mit knapp unter 100 Millionen gestreamten Stunden - was über die vollen vier Wochen nicht ganz für die Top 5 reichte. Im Film-Bereich ging Platz 1 an "You People", dahinter folgt erst mit großem Rückstand "Your Place or Mine".

Meistgestreamte serielle Inhalte bei Netflix

Gestreamte Stunden Ginny & Georgia (Staffel 2) 206.810.000 La Reina del Sur (Staffel 3) 136.900.000 Wednesday (Staffel 1) 132.480.000 Ginny & Georgia (Staffel 1) 112.770.000 The Snow Girl 101.680.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 16.1. bis 12.2.

Meistgestreamte Filme bei Netflix

Gestreamte Stunden You People 141.660.000 Your Place or Mine 51.230.000 Narvik 50.450.000 Viking Wolf 49.510.000 JUNG_E 39.800.000

Quelle: Netflix; Auswertung: DWDL für Zeitraum 16.1. bis 12.2.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV