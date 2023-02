Bei Vox kann man über die stärkste Woche des "Perfekten Dinners" seit Jahren jubeln: In den vergangenen Tagen verzeichnete die Koch-Doku einen durchschnittlichen Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe und übersprang sogar an gleich drei Abenden die Marke von zehn Prozent. Zum Wochenfinale gelang das zwar nicht, doch mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das Format auch am Freitag wieder einen hervorragenden Marktanteil von 9,6 Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,36 Millionen Menschen ein, die 5,9 Prozent Marktanteil entsprachen.

Doch Vox war tagsüber auch abseits des "Dinners" sehr erfolgreich: So brachte es "First Dates" zuvor bereits auf 8,7 Prozent Marktanteil, nachdem sowohl "Guidos Deko-Queen" als auch "Zwischen Tüll und Tränen" sogar die Marke von zehn Prozent übersprangen. Letzteres überzeugte um 17 Uhr mit im Schnitt 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem "Guidos Deko-Queen" eine Stunde zuvor schon auf 10,5 Prozent gekommen war. Auch "Shopping Queen" schlug sich am Nachmittag mit 8,1 Prozent Marktanteil wieder einmal gut.

Marktanteil-Langzeittrend: Das perfekte Dinner Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zumindest mit Blick auf die klassische Zielgruppe lag Vox am Nachmittag auch vor RTL, wo die Gerichtsshows mit Barbara Salesch und Ulrich Wetzel nicht über Marktanteile von 7,8 und 6,3 Prozent hinauskamen. Insgesamt lief es für die beiden Formate aber durchaus gut, "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" überzeugte beispielsweise mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Parallal dazu enttäuschte "Britt - Der Talk" in Sat.1 übrigens mit nur 350.000 Personen sowie desolaten 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

So stark wie am Nachmittag und Vorabend war Vox derweil in der Primetime nicht: Dort erzielte "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" aber immerhin solide 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei insgesamt 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. RTLzwei erzielte mit dem Spielfilm "Die glorreichen Sieben" ordentliche 4,6 Prozent, während Kabel Eins nur langsam in Schwung kam. Lediglich 2,7 Prozent erzielte der Sender um 20:15 Uhr mit "Navy CIS", nach 23 Uhr waren für die US-Serie aber dann doch mehr als sechs Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV