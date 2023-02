Auf rund 1.000 Folgen bringt es die Rateshow "Wer weiß denn sowas?" inzwischen am ARD-Vorabend - zumindest so ungefähr. Aus diesem Anlass gab's am Samstagabend nun eine etwas aufgebohrte Jubiläumsshow zu sehen. Und die lief richtig gut: 5,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, das war gut eine Million mehr als bei der letzten XXL-Ausgabe Ende Januar und die höchste Reichwiete seit Anfang 2021, als der Lockdown die TV-Reichweiten allgemein in die Höhe getrieben hatte.

Bemerkenswert war dabei, dass "Wer weiß denn sowas XXL" nicht nur beim Gesamtpublikum mit 23,1 Prozent punkten konnte, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 19,2 Prozent Marktanteil kaum schlechter dastand. In dieser Altersgruppe war es sogar der höchste Marktanteil, den das Format seit dem Start jemals erzielen konnte, sowohl was die Vorabend-, wie auch die Primetime-Ausgaben angeht.

Während "Wer weiß denn sowas" den Primetime-Sieg in der Zielgruppe dem (allerdings deutlich kürzeren) ZDF-Krimi "München Mord" überlassen musste, der ingesamt sogar 6,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, setzte sich die ARD-Show beim jungen Publikum klar gegen die Konkurrenz durch. "Deutschland sucht den Superstar" landete mit 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit dahinter - trotzdem dürfte man bei RTL recht zufrieden sein, war es doch der stärkste Samstags-Marktanteil für das Format seit vier Wochen. 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt insgesamt zu.

Auch die nachfolgende Sendung "Take me out" lief mit 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder besser als zuletzt, "Date or Drop" lag danach sogar bei 14,1 Prozent. Geholfen haben dürfte dabei, dass ProSieben mit einem diesmal von Joko zusammengestellten Best-Of von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gar nichts ausrichten konnte und nur 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV