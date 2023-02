Nachdem ProSieben seinen Versuch am Sonntagabend auf Eigenproduktionen zu setzen, im vorigen Herbst nach nur einer "Local Hero"-Folge vorzeitig abbrach, fuhr der Privatsender nun ein ungleich schwereres Geschütz auf - und hatte damit prompt Erfolg. "Wer stiehlt mir die Show?" - bislang stets sehr erfolgreich am Dienstagabend im Programm - konnte auf Anhieb mit dem "Polizeiruf 110" mithalten: Mit 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte die ProSieben-Show einen tollen Marktanteil von 17,0 Prozent.

Der ARD-Krimi kam zwar auf eine 1,24 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer, erzielte aber trotzdem kaum bessere 17,1 Prozent Marktanteil, was freilich mit den unterschiedlichen Sendelängen beider Formate zusammenhängt. Es ist also davon auszugehen, dass "Wer stiehlt mir die Show?" im Laufe des Abends die Marktführerschaft in der Zielgruppe an sich riss. Insgesamt konnten sich im Schnitt 1,52 Millionen Menschen für die ProSieben-Show begeistern, die Moderator Joko Winterscheidt erstmals an eine Wildcard-Kandidatin verlor (DWDL.de berichtete).

Den Gesamt-Sieg ließ sich der "Polizeiruf 110" erwartungsgemäß nicht nehmen: Mit 7,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Krimireihe einen starken Marktanteil von 24,4 Prozent. Hier ging das ZDF mit "Nächste Ausfahrt Glück" als größter Verfolger hervor: 4,32 Millionen Personen als größter Verfolger hervor. Das Erste war letztlich aber auch deshalb Tagesmarktführer bei Jung und Alt, weil der Sender tagsüber über weite Strecken mit Wintersport punktete. Fast fünf Millionen sahen am Nachmittag den Massenstart der Frauen. Der Marktanteil lag, wie zuvor schon bei den Männern, bei mehr als 30 Prozent.

Bei ProSieben lief es hingegen abseits von "Wer stiehlt mir die Show?" nur bedingt gut. Während es die Wiederholung von "TV total" am späten Abend noch auf gute 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte, tat sich die Magazin-Strecke am Vorabend schwer. "taff weekend", "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" bewegten sich nur bei Werten zwischen 5,6 und 6,1 Prozent - und am Nachmittag geriet die Wiederholung von "Mission: Job Unknown" mit 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar völlig unter die Räder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV