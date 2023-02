am 20.02.2023 - 09:11 Uhr

Nach einer erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr schickt RTL seine tierische Rankingshow "Wau!" neuerdings am Sonntagnachmittag in Serie. Zum Auftakt konnte das Format auf dem Sendeplatz um kurz nach 15 Uhr aber noch nicht allzu viel reißen - was ein Stück weit auch an der starken Konkurrenz durch den Biathlon-Massenstart im Ersten gelegen haben dürfte, der auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 22,5 Prozent Marktanteil herausragend abschnitt.

Für "die spektakulärsten Hundegeschichten" konnten sich bei RTL hingegen nur 6,2 Prozent der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern, insgesamt waren im Schnitt 810.000 Personen dabei. Besser sah es anschließend für ein Best Of von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" aus. Bevor die Sendung ab der kommenden Woche auf neue Welpengeschichten setzt, lief es mit 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schonmal gut. "RTL aktuell" steigerte sich danach auf 12,9 Prozent, ehe für "Exclusiv - Weekend" lediglich 9,4 Prozent drin waren.

Auch "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" verfehlte in Sat.1 wieder einen zweistelligen Marktanteil. Nachdem sich das Abspeck-Format vor einer Woche noch auf über neun Prozent steigerte, lag der Wert diesmal bei 8,1 Prozent. Insgesamt sahen im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine neue Folge. Keine gute Idee war es hingegen, nach dem "Frühstücksfernsehen am Sonntag" noch eine halbstündige "Britt"-Folge zu zeigen: Nachdem schon das Magazin mit 5,8 Prozent Marktanteil kein Erfolg war, tat sich der Talk ab kurz nach 11 Uhr mit nur 3,5 Prozent noch ein ganzes Stück schwerer.

Luft nach oben besteht derweil am Vorabend auch bei Vox, wo "Ab in die Ruine!" um 18:12 Uhr zwar auf insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, in der Zielgruppe aber bei eher mäßigen 6,0 Prozent verharrte. Vox lag zu diesem Zeitpunkt somit nur knapp vor RTLzwei, das mit seinem Motormagazin "Grip" auf 5,8 Prozent kam und damit deutlich über dem Senderschnitt landete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV