Nach zwei Jahren mit Pandemie und im vergangenen Jahr zusätzlich dem Kriegsbeginn in der Ukraine gab es in diesem Jahr erstmals seit 2020 wieder Karneval unter normalen Bedingungen. Das Interesse an den Übertragungen der großen Rosenmontagsumzüge aus Mainz, Köln und Düsseldorf stieß aber auf deutlich weniger Interesse als vor dieser Corona-Pause.

So verfolgten die Übertragung aus Mainz im Ersten ab 12:15 Uhr im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit rund eine halbe Million weniger als 2020. Die Bilder aus Köln wollten im Anschluss ab 14 Uhr im Schnitt 1,45 Millionen Jecke sehen, hier betrug das Reichweiten-Minus im Vergleich zu 2020 sogar rund eine Million, ähnlich danach bei der Übertragung des Rosenmontagszugs aus Düsseldorf. Hier waren diesmal 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 12,9 und 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwischen 6,4 und 9,0 Prozent erzielt - wobei die höchsten Marktanteile jeweils auf die Übertragung des Kölner Zoochs entfielen.

Noch deutlich ausführlicher waren die Übertragungen in den Dritten Programmen. Der WDR übertrug den Kölner Rosenmontagszug zwischen 8:55 Uhr und 15:43 Uhr und erreichte während dieser Zeit im Schnitt 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das reichte für sehr gute Marktanteile von bundesweit 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - die Reichweite war aber auch hier etwas geringer als 2020. Die Aufzeichnung aus Düsseldorf sahen sich im Anschluss noch 0,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Im SWR waren am Vormittag ab 10:30 Uhr im Schnitt rund 230.000 Leute vor dem Fernseher mit dabei, zwischen 12:15 Uhr und 15:30 Uhr stieg die Reichweite auf 0,27 Millionen an, zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr wurden 0,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Immerhin: Die traditionell am Rosenmontag um 20:15 Uhr ausgestrahlte Aufzeichnung der Karnevalssitzung aus dem Kölner Gürzenich holte am Rosenmontag den Primetime-Sieg. 4,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu. Der Marktanteil belief sich auf 16,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,7 Prozent Marktanteil erzielt. Das ZDF bemühte sich allerdings auch nicht sonderlich, dagegenzuhalten und zeigte nur eine Wiederholung von "Familie Bundschuh - Wir machen Abitur", die 3,54 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV