Mit welcher Programmfarbe bespielt RTLzwei künftig längerfristig seinen Sendeplatz um 17:05 Uhr? Nach dem vorzeitig abgebrochenen Testlauf von "Music Drive In" und wahrlich katastrophalen Quoten eines weiteren Versuchs, der auf den Namen "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" hört, ist dies weiterhin fraglich. Feststehen dürfte, dass die Chancen auf die Bestellung weiterer Folgen der Urlaubstester reichlich schlecht stehen dürften. Nach schon sehr dürftigem Start am Montag (2,1% in der klassischen Zielgruppe), brachen die Werte am zweiten Tag nun auf selbst für RTLzwei-17-Uhr-Verhältnisse katastrophale 0,6 Prozent ein. Nur rund 10.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu, gesamt wurden rund 140.000 gemessen.

Somit lag RTLzwei meilenweit hinter anderen Sendern der zweiten Generation. Kabel Eins kam ab kurz vor 17 Uhr mit "Abenteuer Leben täglich" auf gute 6,8 Prozent, bei Vox triumphierte "Zwischen Tüll und Tränen" sogar mit tollen 11,6 Prozent. Auch eigentlich viel kleinere Sender zogen sehr deutlich an RTLzwei vorbei. Etwa Tele 5, wo ab kurz nach 17 Uhr "Star Trek: Deep Space Nine" auf 1,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen kam. 2,9 und 2,4 Prozent Marktanteil sicherte sich sixx mit zwei "Desperate Housewives"-Re-Runs am späteren Nachmittag.



Bei Nitro überzeugte "King of Queens" ab 17 Uhr mit 1,9 Prozent. Für den Sender, der eher männliches Publikum anspricht, lief auch der Primetime-Start gut: "Werner – Eiskalt" bescherte gute 2,3 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schauten rund 340.000 Personen zu. Kein Erfolg war indes die Free-TV-Premiere der Serie "Wrong" – die zweite Staffel ist frisch auf RTL+ verfügbar, die erste schon länger. Bei Nitro kam die Debütfolge ab 22 Uhr auf rund 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 0,4 Prozent gemessen. Im weiteren Verlauf des Abends bis Mitternacht kam die Produktion auf schwache Werte zwischen 0,8 und 0,6 Prozent. Steigende Quoten verbuchte man erst nachts. Ab 0:55 Uhr wurden etwa 2,4 Prozent festgestellt.

Damit lag man dann auch auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo "Autopsie" das gleiche Ergebnis einfuhr. RTLzwei sicherte sich indes zur klassischen Primetime am Dienstag gute Ergebnisse. "Hartz und herzlich" kam mit einer einstündigen Episode ab 20:15 Uhr auf wunderbare 6,9 Prozent, "Mensch Retter" schloss sich mit ordentlichen 4,8 Prozent an. 1,00 und 0,56 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Doku-Sendungen.

