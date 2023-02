Die meistgesehene Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen war am Mittwoch die "Tagesschau", die alleine im Ersten mit 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse einen starken Marktanteil von 20,4 Prozent erzielte. Um 20:15 Uhr aber machten ProSieben und RTL die Marktführerschaft unter sich aus. Dabei zeigte sich "TV total" in überraschend starker Form: 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff auf starke 14,0 Prozent und damit auf den besten Wert seit Mitte November. Insgesamt erreichte "TV total" mit 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die höchste Reichweite seit Ende 2021.

"Deutschland sucht den Superstar" unterhielt bei RTL unterdessen im Schnitt 2,18 Millionen Menschen, darunter 820.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe brachte es die Castingshow somit auf einen überzeugenden Marktanteil von 14,5 Prozent. Anders als bei ProSieben, wo der Höhenflug von "TV total" schon nach rund 70 Minuten zu Ende war, konnte RTL die Quote bis 23 Uhr halten. Zwischenzeitlich erzielte auch "RTL Direkt" sehr gute 14,4 Prozent, ehe "Stern TV" und das "Nachtjournal" am späten Abend noch Werte von 13,6 und 17,6 Prozent in der Zielgruppe verbuchte.

Bei ProSieben ging der Marktanteil bei "Zervakis & Opdenhövel. Live" hingegen auf 7,7 Prozent nach unten, was für das Magazin jedoch noch einen der besseren Werte darstellt. "Jenke. Crime" fiel um 22:10 Uhr schließlich auf 3,9 Prozent zurück, ehe für die "ZOL"-Wiederholung um Mitternacht nur noch 2,5 Prozent drin waren. Weil auch die Sitcom-Strecke am Nachmittag meist nur einstellig blieb und in diesem Windschatten auch "taff" mit 8,0 Prozent nicht allzu berauschend lief, fiel der Tagesmarktanteil von ProSieben in der klassischen Zielgruppe mit 7,3 Prozent trotz des "TV total"-Erfolgs nur mäßig aus, während RTL mit 12,0 Prozent deutlich in Führung lag.

Solide startete unterdessen "The sweet Taste" in Sat.1: Mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe konnte der süße Ableger von "The Taste" jedoch noch nicht an das Original anknüpfen, lag aber zumindest über dem Senderschnitt. Tagsüber waren die Probleme mitunter größter: Den Tiefpunkt markierte "Mein Mann kann" um 19:00 Uhr mit lediglich 2,9 Prozent Marktanteil, aber auch "Britt - Der Talk" tat sich drei Stunden zuvor mit 3,7 Prozent sowie insgesamt gerade mal 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schwer.

