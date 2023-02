Der Auftakt zur neuen Staffel von "Let's Dance", der wie üblich die Kennenlernshow "Wer tanzt mit wem?" vorausgeschickt wurde, bescherte RTL am Freitag vergangener Woche schon linear hervorragende Quoten. Durch zeitversetzte Nutzung stieg die Reichweite innerhalb von drei Tagen noch deutlich um 350.000 auf insgesamt 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Auch die Marktanteile bewegten sich noch um 0,6 Prozentpunkte beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben - sodass in der klassischen Zielgruppe nun 23,1 Prozent zu Buche standen. "Mein Mann kann" verlor in Sat.1 übrigens sogar noch 0,1 Prozentpunkt Marktanteil.

Dass der Aufschlag in Sachen Marktanteil bei "Let's Dance" nicht noch höher ausfiel, lag auch daran, dass ja auch das ZDF am Freitagabend stets eine sehr hohe zeitversetzte Nutzung bei seiner Satire-Schiene verzeichnet. Die "heute-show"-Reichweite kletterte nachträglich noch um 900.000 Personen, die des "ZDF Magazin Royale" um 380.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhten sich die Marktanteil um 5,8 bzw. 4,8 Prozentpunkte sehr deutlich.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.02.

22:32 4,18

(+0,90) 16,9%

(+2,7%p.) 1,30

(+0,47) 20,5%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 17.02.

23:06 1,90

(+0,38) 9,4%

(+1,3%p.) 0,88

(+0,31) 17,0%

(+4,8%p.) Let's dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow 17.02.

20:15 4,32

(+0,35) 16,5%

(+0,6%p.) 1,43

(+0,13) 23,1%

(+0,4%p.) Der Bozen-Krimi: Die Todsünde 16.02.

20:15 7,33

(+0,29) 25,0%

(+0,2%p.) 0,60

(+0,02) 8,8%

(+0,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.02.

18:48 2,57

(+0,29) 11,6%

(+1,1%p.) 0,36

(+0,13) 8,4%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.02.

20:15 2,01

(+0,28) 8,2%

(+0,9%p.) 1,28

(+0,19) 22,0%

(+2,1%p.) Tage, die es nicht gab 14.02.

20:15 3,99

(+0,27) 14,5%

(+0,4%p.) 0,52

(+0,05) 8,9%

(+0,4%p.) München Mord - Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt 18.02.

20:15 6,61

(+0,24) 23,5%

(0,0%p.) 0,47

(+0,03) 8,1%

(+0,1%p.) Polizeiruf 110: Daniel A. 19.02.

20:15 7,75

(+0,24) 24,5%

(+0,1%p.) 1,31

(+0,07) 17,2%

(+0,1%p.) Der Staatsanwalt 17.02.

20:15 5,72

(+0,22) 19,4%

(0,0%p.) 0,51

(+0,02) 8,0%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.02.-19.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Doch nicht nur für RTL und das ZDF gibt's beim Blick auf die endgültig gewichteten Quoten Positives zu vermelden: Bei ProSieben kann man sich über einen kräftigen Nachschlag für "Germany's Next Topmodel" freuen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich nachträglich noch um 2,1 Prozentpunkte auf hervorragende 22,0 Prozent. 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen insgesamt noch dazu, was die durchschnittliche Reichweite der Sendung noch knapp über die 2-Millionen-Marke hievte.

Und auch "Wer stiehlt mir die Show" konnte am Sonntagabend nachlegen. Die Sendung mit dem ersten Sieg einer Wildcard-Kandidatin erhöhte steigerte ihren Marktanteil nachträglich noch um 1,3 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent. 180.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer kamen insgesamt dazu, was die Reichweite auf 1,7 Millionen steigen ließ.

Bei der ARD wiederum kann man sich nicht nur über einen weiteren Mega-Nachschlag für "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" freuen, auch "Reschke Fernsehen" legte am Donnerstag nochmal zu und steigerte den Marktanteil vor allem im jüngeren Publikum deutlich. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's um 1,8 Prozentpunkte rauf - auf allerdings trotzdem überschaubare 6,1 Prozent. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um rund 90.000 auf 1,09 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.02.

22:32 4,18

(+0,90) 16,9%

(+2,7%p.) 1,30

(+0,47) 20,5%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 17.02.

23:06 1,90

(+0,38) 9,4%

(+1,3%p.) 0,88

(+0,31) 17,0%

(+4,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.02.

18:48 2,57

(+0,29) 11,6%

(+1,1%p.) 0,36

(+0,13) 8,4%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.02.

20:15 2,01

(+0,28) 8,2%

(+0,9%p.) 1,28

(+0,19) 22,0%

(+2,1%p.) Reschke Fernsehen 16.02.

23:36 1,09

(+0,09) 9,4%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,06) 6,1%

(+1,8%p.) extra 3 13.02.

23:06 0,17

(+0,07) 1,3%

(+0,5%p.) 0,07

(+0,05) 2,3%

(+1,7%p.) Wer stiehlt mir die Show? 19.02.

20:14 1,70

(+0,18) 6,4%

(+0,5%p.) 1,18

(+0,14) 18,3%

(+1,3%p.) extra 3 16.02.

22:50 1,82

(+0,17) 10,9%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,06) 6,0%

(+1,1%p.) Markus Lanz 16.02.

23:13 1,56

(+0,07) 13,2%

(0,0%p.) 0,22

(+0,04) 8,0%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.02.

19:37 2,70

(+0,13) 10,5%

(+0,3%p.) 0,96

(+0,08) 17,8%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.02.-19.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:40 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV