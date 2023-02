Mit einem 3:1-Erfolg gegen Ajax Amsterdam hat Union Berlin am Donnerstagabend den Einzug ins Achtelfinale der Europa League klargemacht - und ganz nebenbei auch noch für Spitzen-Quoten bei RTL gesorgt. Dabei begann der Abend für den Privatsender zunächst ziemlich mäßig: Nur 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten um 20:15 Uhr das halbstündige "RTL aktuell Spezial" zum Jahrestag des Kriegs in der Ukraine, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 9,2 Prozent.

Auch die anschließende Vorberichterstattung zum Fußballspiel tat sich mit 9,4 Prozent zunächst noch schwer. Pünktlich zum Anpfiff gingen die Quoten jedoch spürbar nach oben: 2,94 Millionen Fans sahen die erste Hälfte - und während der zweiten Hälfte waren ab 22:00 Uhr im Schnitt sogar 4,21 Millionen dabei, sodass RTL zu diesem Zeitpunkt deutlich vor der Konkurrenz lag. Der Marktanteil schnellte dadurch beim Gesamtpublikum von 10,3 auf 19,3 Prozent und fiel in der Zielgruppe noch besser aus. Dort sorgten 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährige für hervorragende 19,9 Prozent Marktanteil, nachdem schon die erste Hälfte mit 14,9 Prozent überzeugte. Unmittelbar nach dem Spiel lag der Marktanteil gar bei 25,2 Prozent.

Von der Konkurrenz durch "Germany's next Topmodel" zeigte sich RTL in dieser Woche also gänzlich unbeeindruckt. Dazu kommt, dass der Privatsender auch am späten Abend noch tolle Quoten verzeichnete: Mit den Zusammenfassungen weiterer Spiele hielt RTL nach 23 Uhr im Schnitt 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte 16,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das "Nachtjournal" war zudem mit 13,1 Prozent ebenfalls noch gefragt.

Weitere Erfolge feierte RTL am Donnerstag auch mit "Punkt 12", das über drei Stunden hinweg sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Am Vorabend sorgten zudem insbesondere "RTL aktuell" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit Werten von 16,4 und 15,1 Prozent dafür, dass der Sender zum Tagesmarktführer avancierte. Mit durchschnittlich 12,7 Prozent Marktanteil lag RTL in der klassischen Zielgruppe eineinhalb Prozentpunkte vor ProSieben - und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherten sich die Kölner den Spitzenplatz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV