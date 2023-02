"Germany's next Topmodel" hat auch in dieser Woche wieder für starke Quoten bei ProSieben gesorgt. Mit 1,09 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern musste sich die Castingshow beim jungen Publikum nur hauchdünn der "Tagesschau" geschlagen geben - und zeigte sich auch von der Konkurrenz durch die Europa League bei RTL ziemlich unbeeindruckt. Der Marktanteil fiel - gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen - zwar um eineinhalb Prozentpunkte niedriger aus als vor einer Woche, allerdings war die "Topmodel"-Folge diesmal auch fast eine Stunde kürzer.

Die Gesamt-Reichweite zog im Gegenzug sogar leicht an und lag nun bei durchschnittlich 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, sodass ProSieben hier auf einen Marktanteil von 7,1 Prozent kam. "red" hielt im weiteren Verlauf des Abends noch 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und musste sich mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte RTL mit seiner Fußball-Berichterstattung klar die Nase vorn.

Während man sich bei ProSieben also über weiterhin hohe "GNTM"-Quoten freuen kann, war Sat.1 am Donnerstagabend ein Schatten seiner selbst. Das lag an der britischen Serie "Litvinenko", die auch in der zweiten Woche überhaupt nichts reißen konnte. Nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, eine Stunde blieben sogar gerade mal noch 300.000 dran. Damit fiel Sat.1 selbst hinter den Disney Channel und RTL Up zurück. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 2,5 und 1,6 Prozent, ehe das Special "Litvinenko - Was wirklich geschah" sogar nur noch 1,1 Prozent schaffte.

Zu den wenigen Sat.1-Erfolgen des Tages zählten dagegen zwei Formate, die eigentlich gar keine Zukunft im Programm mehr haben. Doch sowohl die "Klinik am Südring" als auch "Lenßen übernimmt" erzielten am Donnerstag in der Daytime zeitweise über zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dadurch gelang zumindest eine kleine Schönheitskorrektur des Tagesmarktanteils, der mit 4,8 Prozent in der Zielgruppe freilich trotzdem nicht überragend ausfiel. Kabel Eins lag mit 4,7 Prozent nur knapp dahinter - dort sorgte in der Primetime der "Roadtrip Amerika" mit 5,4 Prozent wieder für einen schönen Erfolg. Insgesamt schalteten 810.000 Menschen ein.

Im Reportage-Duell mit RTLzwei behielt Kabel Eins damit die Oberhand, denn "Hartes Deutschland" kam in Konkurrenz zu den reisenden Köchen nicht über 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie durchschnittlich 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Besser lief es auch für Vox, wo der Spielfilm "The Day After Tomorrow" mit 1,46 Millionen Personen und 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Später am Abend steigerte sich "Krieg der Welten" schließlich noch auf 8,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV