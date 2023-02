am 24.02.2023 - 09:29 Uhr

Der dritte Solo-Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz bei Maybrit Illner ist am Donnerstag nur auf mäßiges Interesse beim TV-Publikum gestoßen. Lediglich 2,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 22:15 Uhr den Polittalk im ZDF, sodass der Marktanteil bei 11,4 Prozent lag. Zum Vergleich: Als Scholz vor knapp einem Jahr nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine erstmals alleine zu Gast bei Illner war, hatten noch über vier Millionen eingeschaltet. Einen weiteren Auftritt im Sommer verfolgten schließlich im Schnitt 2,80 Millionen Menschen.

Vor allem beim jungen Publikum tat sich "Maybrit Illner" in dieser Woche schwer: Mehr als 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren für die Talkshow nicht drin, sodass der Marktanteil bei nur 4,9 Prozent lag. Das ZDF bekam zu diesem Zeitpunkt allerdings auch die Stärke von RTL zu spüren, wo das Europa-League-Spiel zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam nach 22 Uhr mit starken Quoten bei Jung und Alt überzeugte (DWDL.de berichtete).

Am späten Abend stiegen die ZDF-Quoten indes noch einmal spürbar an: So brachte es "Markus Lanz" mit insgesamt 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf starke 17,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls überzeugende 8,8 Prozent drin, ehe das "heute-journal Update" später sogar 13,2 Prozent erzielte. Um 20:15 Uhr hatte zudem schon der "Bergdoktor" den Tagessieg eingefahren: 5,95 Millionen Personen sahen das Staffel-Finale und trieben den Gesamt-Marktanteil auf 21,0 Prozent.

Stärkster Verfolger war "Der Kroatien-Krimi", der im Ersten mit 5,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,7 Prozent Marktanteil nur knapp dahinter lag. Richtig stark lief es außerdem für "Wer weiß denn sowas?", das um 18:00 Uhr auf 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und den Marktanteil auf tolle 21,9 Prozent trieb. Hilfreich war dabei wohl auch, dass im ZDF diesmal keine "SOKO" ermittelte, sondern die Nordische Ski-WM mit 1,95 Millionen Fans sowie 12,1 Prozent Marktanteil klar schwächer war als die sonst gezeigten Krimis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV