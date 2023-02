Der Umbau des Sat.1-Nachmittagsprogramms steht nun unmittelbar bevor. Ab Montag sendet zwischen 16 und 19 Uhr das Live-Format "Volles Haus" – Teil der Sender soll dann auch Ingo Lenßen werden, dessen eigenes Format "Lenßen übernimmt" sich am Freitag verabschiedet hat. Der ab 17 Uhr gezeigte Viererpack war dabei nicht für starke Quoten gut. Zwischen dreieinhalb und fünf Prozent bei den Umworbenen sicherte sich der Kanal, also Werte, die unterhalb des eigenen Senderschnitts lagen. Immerhin schlug sich die Ermittler-Sendung aber besser als das Lead-Out. "Mein Mann kann" schloss sich um 19 Uhr mit wirklich schlechten 2,0 Prozent an – die Talkshow "Britt" hatte um 16 Uhr rund vier Prozent eingesammelt.

Trüb waren die Aussichten auch bei RTLzwei, wo sich das am Montag nun letztmals laufende "Die Holiday Crew" auch am Freitag sehr schwer tat. Die fünfte Folge der Produktion landete bei schwachen 1,6 Prozent – obwohl die "Südklinik am Ring" direkt davor 4,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe eingefahren hatte. Deutlich besser schlug sich da nachmittags Vox. Achteinhalb Prozent sicherte sich etwa "Guidos Deko Queen" nach 16 Uhr, "Zwischen Tüll und Tränen" schloss sich mit siebeneinhalb Prozent an. Nach 19 Uhr fiel "Das perfekte Dinner" mit sogar zehn Prozent bei den klassisch Umworbenen auf.



Gut präsentierte sich der Sender letztlich auch über weite Strecken der Primetime. "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" erreichte im Schnitt 8,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und etwas mehr als eine Million Zuschauende. Somit war die Doku bei den Jüngeren deutlich gefragter als ein RTLzwei-Film zur Primetime. "The Mechanic 2 – Resurrection" kam auf ordentliche 4,9 Prozent, sicherte sich aber die höhere Gesamtreichweite: 1,13 Millionen.

Gut schnitt auch Super RTL zur besten Sendezeit am Freitag ab: "Asterix und Kleopatra" ließ die Quoten auf für Senderverhältnisse tolle 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. DMAX drehte insbesondere am Vorabend auf, wo "Hardcore Pawn" teilweise auf mehr als sechs Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen kam und somit phasenweise Sat.1 die Rücklichter zeigte. Auch zwei ab 18:15 Uhr gesendete "Steel Buddies"-Folgen liefen mit 3,7 und 3,0 Prozent noch richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV