Vor acht Tagen legte RTL in seinem Freitagabendprogramm fest, wer denn in "Let's Dance" nun mit wem tanzt. An diesem Freitag nun lief die erste reguläre Staffel der aktuellen Tanzshow-Staffel und sie war ein großer Erfolg. Die Reichweite stieg gegenüber der vorherigen Ausgabe leicht an; auf 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was auch deshalb erwähnenswert ist, weil die 2022 gezeigte Staffel die 4-Millionen-Marke (nach vorläufigen Zahlen) nur bei drei regulären Shows überbot. Mit Blick auf die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der Trend fort, dass die aktuelle Staffel einen Tick erfolgreicher ist als die vorhergehende. Mit 21,9 Prozent in dieser Altersklasse war dem Kölner Sender die Zielgruppen-Marktführung nämlich nicht zu nehmen.

Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen vermehrt blickt, kam die vierstündige Live-Produktion auf ebenso gute 18,6 Prozent. Ab 0:15 Uhr schloss sich ein kurzes "Exclusiv Spezial" an, das noch 17,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 18,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen. Im Showduell mit Sat.1 jedenfalls hatte RTL weit die Nase vorn. Sat.1 startete eine weitere "Mein Mann kann"-Folge um 20:30 Uhr, kam damit aber nur auf reichlich blasse fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



0,85 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag die gemessene Quote indes sogar nur bei viereinhalb Prozent. Auch das um 23:08 Uhr gestartete "Paar Love" tat sich dann bis in die Nacht hinein sehr schwer. Die Wiederholung landete in der klassischen Zielgruppe bei nur 5,3 Prozent.

Durchwachsen sahen die Ergebnisse am Freitagabend auch für ProSieben aus, wo die Filme "Glass" und "Shutter Island" auf 5,9 und 4,3 Prozent (jeweils 14-49) kamen. 0,95 und 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.

