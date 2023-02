am 27.02.2023 - 09:05 Uhr

Mit 15,7 Prozent Tagesmarktanteil bei allen landete das ZDF am Sonntag auf der Quoten-Pole-Position, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Sender Platz zwei (8,4%). Das starke Endergebnis ist hauptsächlich auf eine lange Live-Sportschiene tagsüber zurückzuführen. Ab 10:15 Uhr und bis 19 Uhr sendete das ZDF mit kurzen News-Unterbrechungen Wintersport. Dabei kamen etwa Langlauf am frühen Nachmittag und später die Nordische Kombination auf über 20 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Teils lag die gemessene Reichweite bei mehr als drei Millionen Sportfans. Beim Skispringen am Vorabend kletterten die Ergebnisse gar auf 3,6 Millionen.

Das ab 20:15 Uhr gesendete "Nächste Ausfahrt Glück" sicherte sich linear 4,16 Millionen Zusehende, mit 13,4 Prozent insgesamt schnitt der 90-Minüter passabel ab. Fünfeinhalb Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Andere "Herzkino"-Reihen schaffen mitunter auch mehr. 4,57 Millionen hatten nach 19:30 Uhr zudem "Terra X" gesehen und die Quote im Gesamtmarkt auf durchschnittlich 16,4 Prozent getrieben. Gut lief es für das Zweite nach 22:15 Uhr: "Mord in Genua" generierte 14 Prozent insgesamt bei rund 2,4 Millionen Zusehenden.

Stark, mit teils über 600.000 Zusehenden im Schnitt, präsentierte sich am Abend zudem das "CSI"-Franchise bei Nitro. Nach 22:45 Uhr stieg die Zielgruppen-Quote etwa auf klar über fünf Prozent. Super RTL setzte primetimefüllend auf "Rizzoli & Isles", hier kamen drei der gezeigten vier Folgen auf mehr als zwei Prozent bei den Jüngeren.

ProSieben Maxx tat sich indes mit Live-Sport schwer. Spiele aus der NHL (Eishockey) reichen bei Weitem nicht an die Werte von Live-Football heran. Das gegen 19 Uhr gestartete Spiel zwischen Washington und Buffalo erreichte in keinem Drittel die 100.000-Marke. Im Schnitt 70.000 Zusehende waren das Maximum. Zum Vergleich: Nachmittags hatte es "Man vs Food" auf teils 170.000 gebracht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV