am 01.03.2023 - 08:49 Uhr

Das ZDF hat am Dienstagabend mit seiner Verbrauchersendung "ZDFbesseresser" so viele Menschen erreicht wie seit Jahren nicht mehr auf diesem Sendeplatz. Durchschnittlich 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die "Tricks von Haribo, Ferrero & Co." zur besten Sendezeit zum Marktführer und sorgten für starke 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Eine höhere Reichweite erzielte der Sender auf dem "ZDFzeit"-Slot zuletzt vor mehr als vier Jahren.

Dazu kommt, dass die Sendung auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen war: Dort setzte sich "ZDFbesseresser" um 20:15 Uhr mit 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie beachtlichen 13,6 Prozent Marktanteil auch gegen sämtliche Privatsender durch. Mehr Menschen unter 50 sprachen einzig die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an. Auch "Frontal" überzeugte im weiteren Verlauf des Abends mit 8,9 Prozent Marktanteil, ehe das "heute-journal" sogar noch einmal auf 12,5 Prozent zulegte.

Die ARD-Miniserie "Tage, die es nicht gab" verpasste dagegen - wie schon vor einer Woche - den Sprung über die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Mehr als 2,98 Millionen, die einem Gesamt-Marktanteil von 10,8 Prozent entsprachen, waren nicht drin, während es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,6 Prozent sogar einen neuen Tiefstwert gab. "In aller Freundschaft" betrieb danach allerdings Schadensbegrenzung und steigerte die Quoten des Ersten auf insgesamt 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,0 Prozent Marktanteil.

Sehr stark verlief der Abend indes für ZDFneo, das mit der Krimi-Wiederholung "Marie Brand und der überwundene Tod" sogar den neuen RTL-Krimi "Auris" hinter sich ließ. Mit 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte der Spartensender stolze 8,6 Prozent Marktanteil - und bescherte auch der Comedyserie "Deadlines" Rückenwind, die danach immerhin noch 510.000 Personen unterhielt. "Auris" wollten bei RTL hingegen nur 1,84 Millionen Menschen sehen, in der klassischen Zielgruppe lag der Auftakt-Marktanteil bei mäßigen 9,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV