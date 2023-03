am 01.03.2023 - 09:03 Uhr

Die neue Promi-Dokureihe "Mission: Job Unknown" befindet sich bei ProSieben weiter im Sinkflug. Die dritte Folge wollten am Dienstagabend nur noch 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, darunter 360.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe ging der Marktanteil damit auf sehr ernüchternde 6,3 Prozent zurück - seit dem Start vor zwei Wochen hat das einst für den Sonntagabend angedachte Format somit schon fast zwei Prozentpunkte eingebüßt.

Umso bemerkenswerter allerdings, dass "Late Night Berlin" trotz des schwachen Verlaufs im Anschluss spürbar im Aufwind war: Nachdem die Show mit Klaas Heufer-Umlauf nach ihrer Rückkehr aus der Pause nur rund sechs Prozent Marktanteil erzielte, sorgten 340.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal für überzeugende 9,2 Prozent. Insgesamt hielt "Late Night Berlin" im Schnitt 490.000 Personen und damit so viele wie seit Anfang September nicht mehr.

"TV total" tat sich am späten Abend hingegen mit der erneuten Wiederholung schwer. Nachdem ProSieben die Show mit Sebastian Pufpaff erst am Sonntagabend zu ähnlicher Uhrzeit wiederholt hatte, wollten diesmal nur noch 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Aufguss der Vorwoche sehen, mehr als ein Marktanteil von 5,9 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen.

Durchweg ernüchternd verlief der Abend unterdessen für Vox, wo die neue Datingshow "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" in der dritten Woche zur besten Sendezeit nur noch 5,1 Prozent Marktanteil schaffte und damit auf ein neues Tief fiel. Insgesamt schalteten im Schnitt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Vox lag damit zeitweise noch hinter RTLzwei, wo "Hartz und herzlich" um 20:15 Uhr eine Million Menschen erreichte. Bei Kabel Eins wollten sogar 1,07 Millionen den Spielfilm "Wer ist Hanna?" sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV