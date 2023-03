In der zweiten linearen Sendewoche hat die amerikanische Krimiserie "CSI: Vegas", deren Neuauflage Ende Februar im Vox-Programm anlief, deutlich zugelegt. Nach rund 1,1 Millionen linear Zusehenden (vorläufige Zahlen) am ersten Sendeabend, stiegen die Zahlen diesmal auf 1,36 sowie 1,5 Millionen. Insbesondere die Quote der von Vox ab 21:10 Uhr gezeigten vierten Folge sticht ins Auge: Erzielt wurden klar überdurchschnittliche 8,1 Prozent. Die dritte Folge, zu sehen gewesen zum Primetimestart, lag mit 6,3 Prozent indes noch auf dem Vorwochen-Niveau.

Nach 22 Uhr schloss sich zudem "Bones" richtig stark an. Zunächst waren es ebenfalls mehr als acht Prozent, die bei den klassisch Umworbenen gemessen wurden, ab 23 Uhr landete die Knochenjägerin dann bei durchschnittlich 10,3 Prozent. Auch nachfolgende Programme, also die "Vox Nachrichten" und mehrere "Medical Detective"-Ausgaben, blieben zweistellig.



Wenig Interesse hervorgerufen hat indes "Hollywood Matze" bei RTLzwei. Das Debüt der Bodybuilder-Doku-Soap landete ab 21:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei 3,3 Prozent. Die zuvor gesendeten "Wollnys", die sechs Zehntel mehr erreichten, blieben ebenfalls mächtig blass. Insgesamt erreichte RTLzwei nach 20:15 Uhr rund 690.000 Personen, eine Stunde später dann 460.000.



Gute Quoten sicherte sich Nitro. Schon "Der Hobbit" ab 20:15 Uhr lief mit zweieinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen gut, nach 23:10 Uhr steigerte sich "The Scorpion King 5" dann auf noch bessere 4,4 Prozent. 0,52 und 0,28 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Eher schwer tat sich indes RTLUp mit Hundeformaten. Abends und in der beginnenden Nacht wurden mehrere "Martin Rütter – Die Welpen kommen" gesendet und teils auch kurz später wiederholt. Zwischen 130.000 und 290.000 Personen schauten zu.

Zwischen 1,1 und 1,6 Prozent Marktanteil generierte der Sender damit beim Publikum ab drei Jahren. Um 21:10 Uhr schob sich eine Folge des neuen Formats "Die Hundefriseure" dazwischen. Die Sendung lief Ende 2022 schon mal nachts, nun startete die erste Staffel zu prominenter Uhrzeit. 0,23 Millionen Menschen schauten zu, die gemessene Quote betrug 0,9 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief es mit 0,7 Prozent nicht sonderlich gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV