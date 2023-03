Sat.1 hat am Donnerstag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur einen Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent geschafft und sich damit nur knapp vor Kabel Eins und RTLzwei über die Ziellinie geschleppt. Gleichzeitig sendete man auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die die Sat.1-Verantwortlichen blicken, weitgehend am Publikum vorbei, denn auch hier reichte es für gerade mal 4,5 Prozent. Das Problem war dabei nicht nur der Nachmittags-Neustart "Volles Haus!", der mit 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,0 Prozent Marktanteil auch am vierten Tag völlig enttäuschte.

So blieb die Spielshow "Mein Mann kann" um 19:00 Uhr mit nur 2,3 Prozent Marktanteil ebenfalls ein Totalausfall, ehe in der Primetime schließlich auch die neue Serie "Tödliche Ahnung" einen kompletten Fehlstart hinlegte. Nur 650.000 Personen entschieden sich im Schnitt für die Doppelfolge zum Auftakt, darunter gerade mal 140.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe enttäuschte "Tödliche Ahnung" dadurch mit einem desolaten Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe. Dass es trotzdem noch schlimmer geht, zeigte die anschließende Krimi-Wiederholung "Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel", die sogar nur noch auf 1,5 Prozent kam.

Die meistgesehene Sat.1-Sendung des Tages lief übrigens bereits um 13 Uhr - und war ausgerechnet ein Format, das eigentlich als abgesetzt gilt: "Auf Streife" überzeugte zu diesem Zeitpunkt mit 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch die "Klinik am Südring" erzielte im weiteren Verlauf des Nachmittags noch sehr gute 10,4 Prozent, lag also weit über dem Senderschnitt. Bei RTLzwei tat sich das Nachfolge-Format "Südklinik am Ring" später übrigens schwerer und kam mit zwei Folgen nicht über Werte von 3,1 und 3,5 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Grund zum Jubeln gab es in Unterföhring am Donnerstag aber trotzdem, denn "Germany's next Topmodel" fuhr bei ProSieben mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nicht nur einen sehr guten Marktanteil von 17,9 Prozent in der Zielgruppe ein, sondern war damit zugleich Tagessieger. Insgesamt schalteten 1,70 Millionen Menschen ein. RTL kam mit seiner Sendung "Achtung Verbrechen" auf 1,69 Millionen, lag in der Zielgruppe aber weit hinter ProSieben. Immerhin: Mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent lief es ein ganzes Stück besser als bei der Premiere vor wenigen Wochen.

