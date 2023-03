Der Umbruch von "Köln 50667" ist in vollem Gange. Dieser Tage verabschieden sich on air in diversen Highlight-Folgen zahlreiche Charaktere, damit Platz geschaffen wird für neue Figuren und neue Spielwelten in einem dann umgewandelten "Köln 50667", das in gut zwei Wochen an den Start geht. Es ist, so viel dürfte klar sein, der letzte Versuch, den einstigen Quotenhit, der zuletzt insbesondere daran krankte, dass die Kernzielgruppe weniger klassisches TV sieht, zu retten.

Immerhin: In der zurückliegenden Woche näherte sich die Filmpool-Produktion wieder dem primären Quotenziel, das dürfte bei vier Prozent oder etwas mehr liegen, an. Im Wochenschnitt kam die 18-Uhr-Daily auf 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Gegenüber der Vorwoche legte die Sendung um sechs Zehntel zu. Nur Mitte Januar lief es für das Format mit Blick auf Wochenschnitte in diesem Jahr bisher besser.

Marktanteil-Langzeittrend: Köln 50667 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Abgeschlossen wurde die Woche von "Köln 50667" mit am Freitag erzielten dreieinhalb Prozent und rund 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die zuvor gezeigte "Südklinik am Ring" hatte RTLzwei noch weniger als drei Prozent bei den Werberelevanten beschert, "Berlin – Tag & Nacht" sicherte sich nach 19 Uhr recht ordentliche 4,5 Prozent.



Deutlich schlechter als an den Tagen zuvor schnitt indes die RTL-Daily "Unter uns" ab 17:30 Uhr ab. Holte sie am Donnerstag mit 10,2 Prozent noch einen der besseren Werte des Jahres, waren es am Freitag nun gerade einmal noch 5,6 Prozent der Umworbenen, die dabei waren. Die Reichweite fiel mit rund 730.000 auf ein bisheriges Tief im Jahr 2023. RTL lag somit hinter Vox, wo zwischen 17 und 18 Uhr "Zwischen Tüll und Tränen" auf starke rund 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. 8,1 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen.

Mehr zum Thema Letzte Chance? Neustart für "Köln 50667" noch im März

"Köln 50667"-Umbau: Zehn Figuren verlassen RTLzwei-Soap

"Die Entscheidung von Sat.1 hat uns erstmal schwer getroffen"

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV