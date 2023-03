Der neue "Tatort" aus Münster war am Sonntagabend bei Jung und Alt gleichermaßen nicht zu schlagen. Durchschnittlich 13,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Folge "MagicMom" und trieben den Marktanteil des Ersten auf herausragende 40,7 Prozent. Der aktuelle Fall von Boerne und Thiel erreichte damit mehr Menschen als die beiden vorherigen Folgen. Zudem hat im laufenden Jahr bislang keine andere Sendung ein größeres Publikum erreicht als der Münster-"Tatort". Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Tatort" zudem mit 2,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 33,5 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr deutlich an der Spitze.

"Anne Will" machte allerdings streng genommen viel zu wenig aus dem starken Vorlauf: Der Polittalk büßte danach fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein und kam im Schnitt nicht über 3,68 Millionen hinaus. Der Gesamt-Marktanteil lag dennoch bei überzeugenden 15,6 Prozent. Dem ZDF gelang es indes besser, das Publikum vor dem Fernseher zu halten: Dort erreichte "Rosamunde Pilcher" als stärkste "Tatort"-Verfolgerin zunächst 4,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe das "heute-journal" von 4,22 Millionen gesehen wurde. Der Marktanteil des Nachrichtenmagazins lag bei sehr guten 16,1 Prozent.

Die Tagesmarktführerschaft war dem Ersten aber freilich nicht zu nehmen - was nicht nur am quotenstarken "Tatort" in der Primetime lag, der später am Abend bei One übrigens weitere 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt, sondern auch an den erfolgreichen Wintersport-Übertragungen. So kam die Mixed-Staffel im Biathlon schon um 11:28 Uhr auf 3,59 Millionen Fans, die für hervorrgende 27,1 Prozent Marktanteil sorgten. Als am Nachmittag auch das Single-Mixed anstand, fieberten sogar 3,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Marktanteil des Senders auf 24,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

Und dann war da auch noch die "Tagesschau", die um 20:00 Uhr alleine im Ersten von 8,38 Millionen Personen gesehen wurde und starke 27,9 Prozent Marktanteil nach sich zog. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es die Nachrichtensendung auf 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die ähnlich tollen 26,9 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV