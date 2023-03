Bevor das ZDF in den kommenden Tagen auch im linearen Programm seine millionenschwere Event-Serie "Der Schwarm" zeigen wird, gab's am Sonntag zur Einstimmung schon mal die "Terra X"-Doku "Schlaue Schwärme" zu sehen - und die stieß auf großes Interesse. Mit 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern avancierte die Dokumentation um 19:30 Uhr sogar zur meistgesehenen ZDF-Sendung des Tages und trieb den Marktanteil auf starke 16,2 Prozent. Zum Vergleich: Die "heute"-Nachrichten hatten es eine halbe Stunde auf 3,53 Millionen Personen gebracht, "Berlin direkt" wurde von 3,22 Millionen gesehen.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich "Terra X" im Vorabendprogramm mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,0 Prozent Marktanteil sehr ordentlich. Tagsüber punktete schon ZDFneo mit zahlreichen "Terra X"-Dokus, die sich rund um das Meer drehen. Insbesondere in den Morgenstunden waren damit starke Quoten drin: So erzielte der Spartensender schon um kurz nach 10 Uhr herausragende 6,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Durchwachsen verlief die Daytime derweil für RTL, wo sich am Nachmittag erneut "Wau!" schwer tat - diesmal mit den "außergewöhnlichsten Hundefreundschaften". Gerade mal 4,0 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe um kurz nach 15 Uhr. Immerhin sorgte "Martin Rütter - Die Welpen kommen" danach für einen spürbaren Aufschwung und steigerte sich auf gute 11,4 Prozent sowie insgesamt 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meistgesehene RTL-Sendung des Sonntags war aber "RTL aktuell", das an 18:45 Uhr im Schnitt 3,32 Millionen Menschen erreichte. Obwohl die Nachrichten mit 16,3 Prozent Marktanteil auch in der Zielgruppe überzeugten, kam "Exclusiv - Weekend" im Anschluss aber schon nicht mehr über 9,8 Prozent hinaus.

Sat.1 blieb am Sonntag durchweg einstellig, hatte aber mehrfach Ausreißer nach oben. So erzielte das "Frühstückfernsehen am Sonntag" mit 8,4 Prozent Marktanteil die beste Quote seit Ende November, ehe später auch "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" mit 9,0 Prozent überzeugte. "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" erzielte am Vorabend schließlich noch ordentliche 8,2 Prozent bei insgesamt 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit positionierte sich Sat.1 zu diesem Zeitpunkt vor Vox und ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV