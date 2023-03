Kaum eine deutsche Serie wurde in den vergangenen Jahren im Vorfeld ihrer Ausstrahlung so sehr beachtet wie "Der Schwarm" - kein Wunder, immerhin hat die Produktion mehr als 40 Millionen Euro verschlungen. Mit Spannung wurden daher nun die Quoten der TV-Ausstrahlung erwartet. Und tatsächlich ist es dem ZDF gelungen, das Publikum für die Event-Serie zu begeistern: Durchschnittlich 6,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montagabend ein, um die ersten beiden Folgen zu sehen. Der Marktanteil lag bei stolzen 24,4 Prozent.

Damit war "Der Schwarm" nach "Charité", "Babylon Berlin" und der Fortsetzung von "Mord mit Aussicht" der erfolgreichste Serien-Neustart der zurückliegenden Jahre. Allerdings sind die TV-Quoten nur die halbe Wahrheit, denn in den vergangenen knapp zwei Wochen hat die ZDF-Serie in der Mediathek ebenfalls bereits ein Millionenpublikum erreicht. Nach DWDL.de-Informationen verzeichnete die erste Folge bis einschließlich Sonntag mehr als 2,6 Millionen Sichtungen und auch die Folgen vier bis sechs, die erst Mitte vergangener Woche veröffentlicht wurden, kamen bereits auf jeweils über eine Million Sichtungen.

Ein großer Teil der Mediathek-Nutzerinnen und -Nutzer dürften wohl jünger sein als der Durchschnittszuschauer des linearen ZDF. So erklärt sich dann auch, weshalb das Interesse an der "Schwarm"-Premiere bei den 14- bis 49-Jährigen am Montagabend etwas verhaltener ausfiel: Mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse sowie 11,7 Prozent Marktanteil war die Doppelfolge zum Auftakt dennoch auch hier Marktführer. "Wer wird Millionär?" kam als stärkster Verfolger - über die doppelt so lange Distanz - auf 11,3 Prozent.

Auch insgesamt war das RTL-Quiz nach dem "Schwarm" am Montag in der Primetime das gefragteste Format: 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten hier einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Das Erste war dagegen nicht allzu gut beraten, die neue Doku-Reihe "Unsere Meere" ausgerechnet gegen den "Schwarm" zu starten: Mit 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schlug sich der erste Teil aber trotzdem noch recht wacker. "Hart aber fair" fiel danach jedoch mit 1,85 Millionen Personen auf die bislang niedrigste Reichweite, seit Louis Klamroth die Moderation übernommen hat.

Das ZDF hielt indes auch nach dem Serien-Start das Publikum noch bei der Stange: 4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die thematisch passende "Terra X"-Doku, sodass der Gesamt-Marktanteil bei starken 19,9 Prozent lag. Beim jungen Publikum verzeichnete der Sender ab 21:43 Uhr noch gute 8,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV