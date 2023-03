Nachdem "How I Met Your Father", "United States Of AI" und "Die Simpsons" zuletzt am Montagabend nur äußerst schwach performten, dürfte es den Verantwortlichen von ProSieben nicht allzu schwer gefallen sein, in dieser Woche auf den Serien-Dreierpack zu verzichten und den Platz zugunsten eine neuer Reportage von Thilo Mischke freizuräumen. Diese hatte es gegen die Event-Serie "Der Schwarm" mit einem harten Gegenprogramm zu tun, schlug sich aber doch ein ganzes Stück besser als die ursprünglich geplanten Sitcoms.

Zwar schalteten insgesamt durchschnittlich nur 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr ein, um das "ProSieben Thema" über das in Deutschland zahlreich nachgewiesene Gift PFAS zu sehen, doch in der Zielgruppe sorgten 480.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für einen sehr ordentlichen Marktanteil von 8,3 Prozent. Die beiden danach ausgestrahlten "Galileo Plus"-Reportagen taten sich allerdings schon deutlich schwerer und kamen nicht über Werte von 5,6 und 4,7 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Zufrieden kann man unterdessen auch bei Vox sein, wenngleich "First Dates Hotel" in dieser Woche die bislang schwächsten Quoten der laufenden Staffel verzeichnete. Mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag die Datingshow klar über dem Senderschnitt - und noch dazu auch vor der RTLzwei-Dokusoap "Die Geissens", die mit zwei Folgen auf ebenfalls überzeugende Marktanteile von 5,6 und 6,1 Prozent kam. Später am Abend kämpfte jedoch die Wiederholung der schon bei der Erstausstrahlung schwächelnden Dokusoap "Hollywood Matze - Pumper mit Herz" mit Problemen. Mehr als ein Marktanteil von 3,4 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen.

Durchweg stark verlief der Abend hingegen für Kabel Eins, wo nicht nur der Spielfilm "Transformers 3" mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte, sondern zu sopäter Stunde auch "Aliens vs. Predator 2". Auf starke 7,8 Prozent brachte es der Streifen ab 23:23 Uhr. Tolle Quoten gab es außerdem für den "Bones"-Marathon, der Super RTL bis zu 5,5 Prozent Marktanteil einbrachte.

Und auch "Inspector Barnaby" räumte ab: 2,04 Millionen Menschen sahen die Krimiserie im ZDF - womit der Spartensender nach dem ZDF und RTL zeitweise sogar den dritten Rang in der Gunst des Gesamtpublikums belegte.

