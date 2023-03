Trotz kräftiger Verluste war die ZDF-Serie "Der Schwarm" auch am Dienstag wieder die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Mit 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichneten die dritte und vierte Folge einen starken Marktanteil von 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Den Serien-Auftakt hatten am Abend zuvor allerdings noch etwa eineinhalb Millionen mehr gesehen. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich ein Teil der Nutzung in die Mediathek verlagert hat, wo übrigens schon an diesem Mittwoch die letzten beiden "Schwarm"-Folgen verfügbar sein werden.

Bemerkenswert: Ein großer Teil der linearen Verluste ist auf das ältere Publikum zurückzuführen, denn bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil um gerade mal 0,4 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent zurück - wodurch das ZDF übrigens auch hier Marktführer in der Primetime war. Durchschnittlich 650.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer reichten dafür bereits. Die anschließende "plan b"-Dokumentation zum Thema "SOS Ozean" punktete noch mit 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 3,50 Millionen Personen. Auch das "heute-journal" und "Markus Lanz" brachten dem Mainzer Sender später am Abend noch zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum ein.

Der "Schwarm"-Erfolg ging derweil ganz klar zulasten anderer Serien: So fiel die fünfte Folge von "Tage, die es nicht gab" im Ersten auf ein neues Tief und verzeichnete nur noch 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Selbst die "WaPo Elbe" erreichte am Vorabend mehr Menschen - hier schalteten fast drei Millionen ein. Immerhin: "In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss auf 3,20 Millionen Personen, schnitt damit aber ebenfalls schwächer ab als gewöhnlich.

Und auch für die RTL-Serie "Auris" sah es nicht gut aus: Nachdem sich schon die Auftakt-Folge schwer tat, waren diesmal sogar nur noch 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. In der Zielgruppe lag "Auris" mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent sogar noch hinter Kabel Eins, wo der Schwarzenegger-Klassiker "Kindergarten Cop" mit starken 7,6 Prozent punktete. Insgesamt unterhielt die US-Komödie übrigens im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Richtig stark lief es zudem am späten Abend für "Tango & Cash", das den Marktanteil von Kabel Eins gar auf herausragende 12,6 Prozent trieb und den Privatsender damit zum Marktführer in der Zielgruppe machte. Mit einem Tagesmarktanteil von 5,9 Prozent lag Kabel Eins schließlich sogar über einen Prozentpunkt vor Sat.1.

