Während Sat.1 am Dienstag mit keiner Sendung den Sprung in die Top 25 der 14- bis 49-Jährigen schaffte, tauchte in der Hitliste sogar DMAX auf. Mit einer neuen Folge der seit Jahren erfolgreichen Dokusoap "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" erzielte der Männersender um 20:15 Uhr starke 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Durchschnittlich 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich für die "Steel Buddies" begeistern, darunter 290.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

Und das war längst nicht der einzige DMAX-Erfolg in der Primetime: Im Anschluss hielt "Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas" noch 550.000 Personen vor dem Fernseher und sorgte für starke 4,0 Prozent Marktanteil. Später am Abend brachten es "Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd" und "Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland" schließlich noch auf Werte von 4,3 und 3,9 Prozent. Weil es darüber hinaus auch in der Daytime über weite Strecken richtig gut lief, konnte sich DMAX am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe als größter unter den kleinen Sendern noch vor Nitro platzieren.

In der Primetime lag DMAX damit zugleich deutlich vor Sat.1, wo das auf 20:15 Uhr vorgezogene Frauentags-Special "Endlich frei!" mit nur 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern unterging. Auch die anschließende "Sat.1-Reportage" konnte mit 3,7 Prozent nichts reißen. Ungleich besser lief es hingegen für ProSieben, das mit der neuen Dokusoap "Mission: Job Unknown" einen neuen Bestwert markierte und auf gute 9,0 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt wollten im Schnitt immerhin 750.000 Personen das Format sehen - auch das waren mehr als zuletzt.

Bei RTLzwei schalteten um 20:15 Uhr sogar 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Dokusoap "Hartz und herzlich" zu sehen. In der Zielgruppe bewegte sich das Format mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent zugleich deutlich über dem Senderschnitt. "Mensch Retter" konnte diese Flughöhe zwar nicht halten, erzielte im weiteren Verlauf des Abends aber noch gute 4,7 Prozent.

