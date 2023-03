Während die neue Datingshow "Herz an Bord" mit Wayne Carpendale nur bedingt den Nerv des Vox-Publikum trifft und in dieser Woche wieder nur einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete, lief es für den Sender in der Daytime umso besser. Nachdem schon "Mein Kind, Dein Kind" um 14:00 Uhr mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent überzeugte, zündete "Shopping Queen" im Anschluss sogar regelrecht den Turbo. Mit einem herausragenden Marktanteil von 14,0 Prozent erzielte die Dokusoap einen der besten Wert der letzten Jahre und machte Vox zugleich zum Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen.

Insgesamt konnten sich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für "Shopping Queen" begeistern, ehe "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" von 620.000 Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil fiel auch hier mit 10,8 Prozent klar zweistellig aus. Gegen 17:00 Uhr legte "Zwischen Tüll und den Tränen" schließlich noch einen drauf und steigerte sich auf 12,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch "First Dates" sowie "Das perfekte Dinner" waren mit Marktanteilen von 9,3 und 10,3 Prozent äußerst beliebt. Mit insgesamt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ging das "Dinner" zudem als meistgesehene Vox-Sendung des Tages hervor.

Ganz anders dagegen die Lage bei Sat.1, das nach dem überraschenden Aufschwung vom Montag nur einen Tag später mit "Volles Haus!" auf ein umso schmerzhafteres Tief fiel. Gerade mal 2,1 Prozent betrug der durchschnittliche Marktanteil der neuen Nachmittagsshow, die noch dazu insgesamt gerade mal 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen wollten. Unterboten wurde die Quote danach übrigens noch von der Spielshow "Mein Mann kann", die gegen 19 Uhr mit katastrophalen 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf ein neues Jahrestief fiel.

Marktanteils-Trend: Volles Haus! Sat.1 Live Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zu den Profiteuren der "Volles Haus!"-Schwäche zählte am Dienstag unter anderem RTLzwei, wo die "Südklinik am Ring" - die Fortsetzung der einstigen "Klinik am Südring" in Sat.1 - ab 16 Uhr mit zwei Folgen auf Marktanteile von 5,1 und 4,9 Prozent kam. Überzeugen konnten auch die beiden Gerichtsshows bei RTL: Barbara Salesch - ebenfalls einst ein Sat.1-Gesicht - und Ulrich Wetzel punkteten mit Marktanteilen von 11,4 und 11,3 Prozent. Letzterer kam insgesamt auf 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sprach somit also Jung und Alt gleichermaßen an. Gefragt war zuvor schon "Punkt 12", das mit 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

Ein bemerkenswertes Auf und Ab verbuchte RTL außerdem am Morgen: Während "Punkt 6" zunächst mit starken 17,0 Prozent Marktanteil einen neuen Jahres-Bestwert markierte, lag "Punkt 8" zwei Stunden später bei den 14- bis 49-Jährigen bei gerade mal noch 6,5 Prozent. Sat.1 brachte es mit seinem "Frühstücksfernsehen" indes über die gesamte Strecke auf starke 16,7 Prozent - zumindest ein Lichtblick für den Sender, dessen Tagesmarktanteil am Dienstag nur klägliche 4,8 Prozent betrug.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV