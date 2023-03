Zaghaft probiert hat Sat.1 in den zurückliegenden Wochen den "The Taste"-Ableger "The sweet Taste" - mit in Staffel eins erst einmal nur drei Folgen, doch ganz offenbar hat dieser dem Publikum nicht ausreichend geschmeckt. Das Finale, das am Mittwoch primetimefüllend zu sehen war, bescherte dem Sender jedenfalls schwache Quoten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden im Schnitt gerade einmal viereinhalb Prozent Marktanteil gemessen. Zwei Wochen zuvor war die Sendung, gemäß vorläufiger Zahlen, noch mit über acht Prozent an den Start gegangen. Auch die Reichweite sank nun. Von bisher knapp einer Million Zusehender auf 770.000.

Noch tiefer ging es für Sat.1 dann ab 23:35 Uhr, als "Promis backen privat" nicht mal die 2-Prozent-Marke hielt und auf 1,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen kam. Unter dem Strich fuhr der Sender am Mittwoch einen Tagesmarktanteil von gerade einmal 5,2 Prozent bei den Umworbenen ein, lag somit lediglich drei Zehntel vor Kabel Eins. Wenig Bewegung gab es diesmal in der Daytime. "Volles Haus" sicherte sich am Mittwoch 2,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Mein Mann kann" schloss sich um 19 Uhr mit 3,1 Prozent an.



Somit lag Sat.1 mitunter in Bereichen, die auch RTLzwei erzielte. Ein "Südklinik am Ring"-Doppelpack nach 16 Uhr bescherte diesem Sender 2,8 und 1,7 Prozent. Die Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" brachten nach 18 und 19 Uhr dann 2,3 und 5,2 Prozent. Insbesondere die Berliner Geschichten drehten somit auf – sie lagen nun zum zweiten Mal in Folge über der Marke von fünf Prozent. Zur besten Sendezeit kam RTLzwei mit zwei Folgen von "Die Wollnys" auf 6,1 sowie 5,2 Prozent bei den Umworbenen. Die Doku-Soap sicherte sich gesamt durchschnittlich 0,95 und 0,90 Millionen Zusehende.

Gut lief der Abend für Kabel Eins: Dort gab es ab 20:15 Uhr den Spielfilm "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" zu sehen. Bei den klassisch Umworbenen schaffte dieser im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 770.000 Personen zu. Bei DMAX punktete zum Primetimestart die Produktion "Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge", die im Schnitt auf 540.000 Zuschauende ab drei Jahren kam. Bei den klassisch Werberelevanten sicherte sich die Ausstrahlung gute 3,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV