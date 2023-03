am 10.03.2023 - 09:43 Uhr

Bei Kabel Eins war am Donnerstagabend wieder Peter Giesel "Betrügern auf der Spur" - und das zumindest aus Quotensicht mit großem Erfolg. Die erste Folge der neuen Staffel erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen hervorragenden Marktanteil von 7,3 Prozent - der beste Wert für das Format seit acht Monaten. Insgesamt hatten im Schnitt 0,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum guten 3,4 Prozent Marktanteil entsprach.

Auch der weitere Abend verlief für Kabel Eins sehr gut: Das "K1 Magazin" konnte mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen, eine Wiederholung von "Deutschlands größte Geheimnisse" punktete nach 23:15 Uhr sogar mit 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Das sind Werte, die Sat.1 nach 16 Uhr gar nicht mehr erreichte. Zwar erwischte das "Volle Haus" mit im Schnitt 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen seiner besseren Tage, blieb aber natürlich trotzdem weit unterm Soll. In der Primetime hatte man kurzfristig den alten Sat.1-Film "Im Brautkleid durch Afrika" ins Programm genommen. Der lief zwar nicht so schlecht wie vergangene Woche die Serie "Tödliche Ahnung", mit 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber auch nicht gut. "Tödliche Ahnung" sorgte mit zwei Folgen zwischen 22:15 Uhr und 2:21 Uhr nachts dann noch für ganz bittere Marktanteile von 1,8 und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sat.1 belegte in der Donnerstags-Primetime damit den letzten Platz in der Altersgruppe 14-49. RTLzwei holte um 20:15 Uhr beispielsweise recht gute 5,1 Prozent Marktanteil mit "Hartes Deutschland", ehe "Reeperbahn privat", den Marktanteil ab 22:20 Uhr sogar auf 6,9 Prozent ansteigen ließ. "Der Trödeltrupp" steigerte sich nach Mitternacht dann noch auf hervorragende 9,1 Prozent. Vox erreichte mit "Stirb langsam" um 20:15 Uhr 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach erzielte "96 Hours - Taken 2" 6,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV