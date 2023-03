Nach mehreren aus Quotensicht trostlosen Abenden in Folge hat Sat.1 am Freitagabend mit "The Voice Kids" endlich wieder einen Erfolg landen können. Der Start der elften Staffel erzielte sogar bessere Quoten als der Staffel-Auftakt des Vorjahres: Durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Musikshow, darunter 590.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr überzeugenden 10,2 Prozent und damit klar über dem Senderschnitt.

An "Let's Dance" kam "The Voice Kids" allerdings nicht vorbei: Die RTL-Tanzshow hielt mit insgesamt 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Flughöhe der vergangenen Wochen und erzielte schon beim Gesamtpublikum starke 17,5 Prozent Marktanteil. Hier musste sich "Let's Dance" in der Primetime nur den ZDF-Krimiserien geschlagen geben, allen voran "Der Alte", der mit 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg einfuhr und auf 19,6 Prozent Marktanteil kam. Der ARD-Film "Käthe und ich" erreichte dagegen nur 2,96 Millionen Menschen.

In der Zielgruppe setzte sich die RTL-Show zudem an die Spitze: Dort sorgten 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen herausragenden Marktanteil von 21,2 Prozent, während bei den 14- bis 59-Jährigen noch 18,8 Prozent erzielt wurden. Auch das nach Mitternacht gesendete "Exclusiv Spezial" zur Tanzshow erwies sich mit fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe als voller Erfolg. In Sat.1 kam die Wiederholung der Spielshow "99" hingegen nach "The Voice Kids" nicht über schwache 4,9 Prozent hinaus.

Durchweg ordentlich verlief der Abend derweil für ProSieben, wo der Spielfilm "3 Engel für Charlie" zunächst auf 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,6 Prozent Marktanteil kam, ehe sich "John Wick: Kapitel 2" auf 9,1 Prozent steigerte. RTLzwei wiederum erzielte mit "Terminator 3" noch 4,4 Prozent, während "Navy CIS" bei Kabel Eins nach desolatem Start in den Abend mit nur 2,3 Prozent Marktanteil nach 23 Uhr noch mit 6,2 Prozent überzeugte. Vox blieb blass und erzielte mit zwei "Goodbye Deutschland"-Folgen nur Werte um fünf Prozent.

