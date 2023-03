Die zweite Sendewoche begann für "Volles Haus!" noch mit einem Bestwert von fast fünf Prozent Marktanteil, doch sie endete umso bitterer - denn erstmals fiel die neue Sat.1-Nachmittagsshow am Freitag unter die Marke von zwei Prozent Marktanteil. Gerade einmal 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Volles Haus!" im Schnitt, sodass der Marktanteil auf katastrophale 1,6 Prozent absackte.

Insgesamt sorgten 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für nur 1,5 Prozent, sodass Sat.1 mit seiner Sendung sogar hinter einigen der in den Dritten Programm gezeigten Magazine landete. Zum Vergleich: "MDR um 4" wollten im Schnitt 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, "Kaffee oder Tee?" unterhielt im SWR Fernsehen gar 470.000 Personen. Geschlagen geben musste sich "Volles Haus!" zudem der RTL-Gerichtsshow "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht", die sich in der Zielgruppe mit nur 6,4 Prozent Marktanteil zwar schwer tat, dafür aber insgesamt 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. Vox wiederum brachte es mit "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" auf 10,6 Prozent, während "The Big Bang Theory" bei den 14- bis 49-Jährigen gar mit bis zu 13,9 Prozent überzeugte.

Marktanteils-Trend: Volles Haus! Sat.1 Live Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch nicht nur "Volles Haus!" erwies sich am Freitag für Sat.1 als Flop: Auch die letzte Vorabend-Folge von "Mein Mann kann" enttäuschte mit lediglich 1,9 Prozent Marktanteil auf ganzer Linie. Nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich gegen 19:00 Uhr für die Spielshow, sodass Sat.1 sogar weit hinter Sat.1 Gold landete, wo "Cold Case" zunächst auf 520.000 Personen und "K11" später sogar auf 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Die Messlatte für das am Montag startende Comeback von "Die perfekte Minute" liegt somit nicht allzu hoch.

Dass der Sat.1-Marktanteil am Freitag vor diesem Hintergrund überhaupt bei 6,8 Prozent in der Zielgruppe liegen konnte, hängt vor allem mit "The Voice Kids" in der Primetime zusammen (DWDL.de berichtete). Aber auch auf das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" war Verlass: Mit im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe räumte der Sender in den Morgenstunden ab und brachte es dadurch auf so viel Rückenwind, dass auch die "Britt"-Wiederholung um 10:00 Uhr mit 11,2 Prozent überzeugte. Danach gingen die Sat.1-Quoten jedoch Schritt für Schritt zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV