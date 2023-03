Dieter Nuhrs Satire-Show erfreut sich nicht nur im Ersten großer Beliebtheit, sondern funktioniert auch in der Wiederholung beim Spartensender gut. Nachdem die Erstausstrahlung von "Nuhr im Ersten" am Abend zuvor im Hauptprogramm mit 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bereits die beste Reichweite seit über einem Jahr verzeichnete, zählte das Format am Freitag um 20:15 Uhr bei One noch einmal im Schnitt 510.000 Personen. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei 1,9 Prozent, also weit über dem Senderschnitt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,0 Prozent gut aus.

Mit dem Spielfilm "Ihr letzter Wille kann mich mal!" tat sich One im Anschluss aber schon schwerer und kam nicht über 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Immerhin sorgte die "Sportschau" mit den Zusammenfassungen der 2. Bundesliga danach noch einmal für einen Aufschwung und steigerte sich auf 230.000 Fans, die den Marktanteil des Senders beim Gesamtpublikum auf 1,0 Prozent trieben.

ZDFneo lag zunächst hinter One und erreichte mit zwei Folgen der Serie "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" im Schnitt etwas mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 21:41 Uhr steigerte sich der Spielfilm "Eine Frage der Ehre" jedoch auf 470.000 Menschen und erzielte noch dazu beim jungen Publikum gute 2,0 Prozent Marktanteil. Einen schönen Spielfilm-Erfolg gab's zuvor schon für Super RTL: Dort erreichte der Klassiker "Asterix & Obelix: Mission Kleopatra" im Schnitt sogar 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe.

Eher überschaubar fiel hingegen das Interesse an der Wiederholung von "Germany's next Topmodel" bei Sixx aus. Mit durchschnittlich 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bewegte sich die Show unter dem Sixx-Schnitt. Für drei Folgen von "Fixer Upper" sah es am Vorabend bei den 14- bis 49-Jährigen dagegen mit Marktanteilen zwischen 2,3 und 2,5 Prozent umso besser aus.

