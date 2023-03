Nur 8,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe erzielte Vox vor einer Woche mit einer neuen "Kitchen Impossible"-Ausgabe. Für den Sender ist für sich genommen zwar immer noch ein ziemlich guter Wert, es war aber auch gleichzeitig der niedrigste Marktanteil seit mehr als drei Jahren für die Wettkampf-Reihe. Heute darf Vox etwas aufatmen: "Kitchen Impossible" hat sich am Sonntag wieder deutlich steigern können, es scheint sich also um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt zu haben.

Mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ging es für die Sendung an diesem Sonntag in der Zielgruppe wieder auf 10,5 Prozent Marktanteil hinauf. Mit der Gesamtreichweite in Höhe von 1,37 Millionen verpasste "Kitchen Impossible" zudem nur ganz knapp einen neuen Staffelrekord. Durch den guten Vorlauf erreichte am späten Abend übrigens auch "Prominent!" gute Quoten, 8,2 Prozent wurden hier gemessen.

Trotz der deutlichen Steigerung reichte es für Vox im Primetime-Ranking aber nur zu Platz vier. Sowohl Das Erste ("Polizeiruf") und RTL ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw") als auch ProSieben waren beim jungen Publikum erfolgreicher unterwegs. Herausgestochen ist hier einmal mehr ProSieben, das mit "Wer stiehlt mir die Show?" schon in den vergangenen Wochen hervorragende Quoten erzielte und auch diesen Sonntag wie ein Uhrwerk lief.

1,11 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die ProSieben-Show an, die dieses Mal wieder von Joko Winterscheidt moderiert wurde. Das reichte in der klassischen Zielgruppe zu tollen 18,1 Prozent. Damit lag "Wer stiehlt mir die Show?" ziemlich genau auf dem Schnitt der vier zuvor gezeigten Ausgaben. Insgesamt sahen 1,61 Millionen Menschen zu.

"Wer stiehlt mir die Show?" ist am Sonntag im ProSieben-Programm allerdings auch eine Insel der Glückseligen gewesen. Rund herum sah es deutlich schlechter aus, kein anderes Format brachte dem Sender einen zweistelligen Marktanteil. "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" taten sich am Vorabend mit 5,4 und 6,0 Prozent sogar ziemlich schwer. Dafür konnte "Late Night Berlin" von Joko Winterscheidt profitieren: Die Wiederholung der Sendung erreichte ab 23:30 Uhr immerhin 9,3 Prozent und nicht zu vernachlässigende Reichweiten. Insgesamt sahen 300.000 Personen zu - und damit exakt so viele wie bei der Erstausstrahlung am vergangenen Dienstag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV