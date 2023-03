am 22.03.2023 - 09:25 Uhr

Als die ARD-Primetime-Serie "Tage, die es nicht gab" Mitte Februar startete, holte sie – gemäß vorläufiger Zahlen – über 3,7 Millionen linear zusehende Personen und mehr als 14 Prozent Marktanteil. Auf ein solches Ergebnis kam sie bis jetzt kein einziges Mal mehr. Natürlich dürfte hier auch mit hineinspielen, dass Fans des Formats den weiteren Verlauf der Geschichte sehr einfach auch zeitlich flexibel auf Abruf in der Mediathek verfolgen können. Dennoch: Folge 7, gezeigt in dieser Woche am Dienstag zur besten Sendezeit, erreichte nur noch 2,38 Millionen linear Zusehende, ein Minusrekord.

Die Quote lag bei unterdurchschnittlichen 8,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die Produktion mit 3,9 Prozent weit unter den sonst üblichen Werten auf dem Sendeplatz. Deutlich stärker war das ZDF unterwegs. Dort gab es ab 20:15 Uhr eine weitere "ZDFbesseresser"-Ausgabe rund um die Tricks der deutschen Restaurants zu sehen.

Knapp 3,6 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender vom Lerchenberg im Schnitt 13,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,3 Prozent richtig stark. An die vorherige Folge, die sich mit Asia-Restaurants befasste und 16 Prozent bei den Jungen einfuhr, kam das Format diesmal aber nicht ganz heran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV