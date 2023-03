Quoten-Erfolg für das ZDF: Sehr gefragt war am Mittwochabend eine weitere Live-Ausgabe der Sendung "Aktenzeichen XY". 5,92 Millionen Menschen sahen die rund 90 Minuten lange Sendung mit Rudi Cerne. Mit Blick auf die jeweils vorläufig gewichteten Zahlen war dies die beste Reichweite des Formats seit Januar 2022. Die ermittelte Quote lag am Mittwoch nun bei sehr starken 22,1 Prozent (ab drei Jahren). Dieser Wert ist der stärkste seit vielen Jahren und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es außergewöhnlich gut. Hier kam das Format auf 18,7 Prozent Marktanteil. In den zurückliegenden Jahren waren es gerade einmal zwei Ausgaben, die auf noch höhere Werte kamen; eine im vergangenen Jahr und eine 2013.

Wenig verwunderlich also, dass das ZDF mit Blick auf die Tagesmarktanteile nicht nur im Gesamtmarkt gewann (16,4 %, Das Erste folgte mit 9,9% auf Rang zwei), sondern sich knapp auch bei den 14 bis 49-Jährigen an die Spitze schob. Hier landete das Zweite bei 10,1 Prozent und somit zwei Zehntel vor RTL mit 9,9 Prozent. Ab 21:45 Uhr verfolgten im Zweiten noch 4,13 Millionen Personen das "heute journal", das somit 18 Prozent Marktanteil erlangte.



Im Vorabendprogramm überzeugte einmal mehr die "SOKO Wismar" mit diesmal 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ab kurz nach 18 Uhr lag die durchschnittliche Quote somit bei richtig guten 21,6 Prozent und auch bei den Jüngeren brauchte man sich angesichts von etwas mehr als acht Prozent auf keinen Fall verstecken. Nicht ganz so gut präsentiert sich das neue "Hotel Mondial" auf dem 19:25-Uhr-Sendeplatz. Die Serie blieb auch diesmal wieder einstellig, im Gesamtmarkt erreichte sie nur 9,6 Prozent und etwas weniger als 2,4 Millionen Zusehende.



Eher mäßig verlief übrigens der Mittwochabend für Das Erste. "Unsere wunderbaren Jahre" kam ab 20:15 und 21 Uhr auf nur 2,42 und 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit wurden nicht sonderlich gute 8,9 und 8,1 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den Jungen lagen die Quoten bei weit unterdurchschnittlichen 2,5 und 3,5 Prozent. Dafür ließ "Sturm der Liebe" nachmittags aufhorchen. Die Geschichten rund um den Fürstenhof punkteten mit diesmal 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die gezeigte 3999. Folge der Telenovela schnitt somit so gut ab wie seit 2021 nicht mehr. 1,17 Millionen Menschen schauten insgesamt zu.

Im Vorabendprogramm punktete zudem einmal mehr "Wer weiß denn sowas?" mit 3,17 Millionen Quizfans, die zu 18,7 Prozent Marktanteil führten. Knapp zweieinhalb Millionen Menschen interessierten sich im Anschluss, also ab 18:50 Uhr, dann für die "Rentnercops".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV