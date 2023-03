Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent (14-49) lief es für den Spartensender DMAX am Mittwoch außergewöhnlich gut. So gut wie seit Weihnachten 2020 nicht mehr. Diese Werte reichten aus, dass der Kanal der stärkste unter den Sendern der sogenannten dritten Generation war – und übrigens gerade einmal sechs Zehntel hinter RTLzwei lag. Mitunter waren es erstaunliche Werte, die der Sender einfuhr. Als um 22:15 Uhr etwa "Goldrausch in Australien" ausgestrahlt wurde, kam DMAX damit im Schnitt auf sechs Prozent Marktanteil. Eine Stunde später, bei einer weiteren Folge des Formats, blieb die Quote mit 5,9 Prozent ziemlich unverändert hoch. 0,38 und 0,22 Millionen Menschen schauten zu.

Zum Vergleich: RTLzwei holte nach 22:15 Uhr mit seinen "Schnäppchenhäusern" knapp fünf Prozent. Ab 23:20 Uhr lag man dann auf Augenhöhe mit dem DMAX-Gold- und Quotenrausch. Sat.1 kam nach 22:15 Uhr mit einer "The Voice Kids"-Wiederholung ebenfalls auf rund sechs Prozent, spielte also ebenso auf Augenhöhe mit dem Männersender. Der hatte mitunter auch tagsüber schon Freude. "Hardcore Pawn – Das härteste Pfandhaus Detroits" holte bis zu 5,2 Prozent im Schnitt.



Aber auch RTL Up fuhr mit seiner Daytime-Programmierung einmal mehr sehr erfolgreich. Ab 11:50 Uhr liefen dort vier Folgen des ehemaligen "Familiengerichts" – die stärkste Folge sicherte sich im Schnitt 420.000 Zuschauende. Bis zu 5,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen waren im Schnitt zu holen. Der "Blaulicht-Report" schloss sich mit knapp fünf Prozent an. Ab 17 Uhr liefen dann insgesamt vier "Strafgericht"-Folgen, von denen drei das Kunststück schafften, im Schnitt auf jeweils 650.000 Zuschauende ab drei Jahren zu gelangen. RTL Up hatte am Vorabend also weit mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als etwa Sat.1.

Für starke Quoten bei ZDFneo sorgten zur besten Sendezeit indes zwei "Wilsberg"-Wiederholungen, die auf 6,7 und 7,5 Prozent Marktanteil kamen. Die jeweils 90 Minuten langen Krimis sicherten sich im Schnitt 1,79 und 1,42 Millionen Zuschauende.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV